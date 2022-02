Video: la brutal y sangrienta pelea entre dos nenes de Añelo

Se supo luego que los jugadores pertenecen a la novena división de dicha entidad, quienes aprovecharon la ausencia del profesor para "darse con todo" y protagonizar un sangriento combate.

pelea en Añelo entre nenes

Encima, luego se hicieron los desentendidos ante la llegada del entrenador, como si no hubiera pasado nada. Claro que no contaban con que las redes sociales los escracharían luego.

"No se avala este tipo de violencia. Nos enteramos esta mañana, lo hablamos con el profe de la categoría y contó que cuando llegó los chicos no estaban peleando y entrenaron normal", lamentó Darío Díaz, presidente del Club Añelo a la radio local Municipal 90.7.

Aclaró que no es cosa de todos los días. "Fue algo irregular en la que no se cumplieron ciertas pautas. Los chicos tienen claramente indicado que no ingresen al predio si no están los profesores. Ellos saben que no pueden estar. Convocamos a los padres a los chicos que formaron parte de la pelea y va a haber sanciones", indicó.