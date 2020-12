Video: casi murió ahogado en el Canal Principal de Riego

Se trata de un reconocido carnicero de la ciudad de Cinco Saltos que intentó refrescarse en las aguas del Canal Principal de Riego en la tarde de este miércoles y casi murió. La correntada en esa zona, conocida como La Pasarela que lleva al predio de la ex Indupa, cuenta con saltos de agua que generan grandes correntadas y remolinos. Además, son zonas no habilitadas para bañistas porque no tienen servicio de guardavidas, son aguas peligrosas y el canal cementado agrava aún más la situación porque las personas no pueden salir fácilmente a la costa.