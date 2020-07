Víctima de violencia: "Si lo sueltan, tengo miedo de que venga a buscarme"

"Nunca había llegado tan lejos. Es la primera vez que me golpea y ahora tengo miedo de que lo vuelva a hacer", confesó la mujer, a quien no identificaremos en resguardo de su integridad y la de sus niños. "Todavía no sé por qué lo hizo", agregó.

El sábado, alrededor de las 22, la víctima estaba con su familia, en su casa del barrio Bella Vista, cuando llegó el agresor, de 23 años, y le dijo que se tenían que ir todos.

"Yo le dije que en mi casa mando yo, que si no le gustaba se podía ir. Y se enojó. Ahí fue que se sacó y de una patada me quebró el tobillo. Yo no me la vi venir, nadie. Se estaba yendo y de la nada me la dio", contó.

En diálogo con LM Cipolletti, advirtió que hasta ese momento eran una pareja que de vez en cuando discutía, pero que nunca había llegado a la violencia física. Iniciaron la relación en enero pasado, cuando el agresor llegó a esta ciudad desde Misiones para trabajar en la construcción. Luego, inició la cuarentena y comenzaron a convivir en la casa de la víctima.

144

Tras los golpes, el agresor quiso escapar pero un móvil policial concurrió de inmediato al lugar y frustró la huida. Fue agresivo con la Policía, dañó un patrullero y evitó que se lo llevaran detenido. Hoy se encuentra detenido y permanecerá tras las rejas dos meses, por disposición judicial.

Le formularon cargos por lesiones graves y agravadas por la relación de pareja que tenía con la víctima (de violencia de género), amenazas, daños a un móvil y resistencia a la autoridad policial, informaron fuentes judiciales.

"Me hizo mierda y no puedo hacer nada. Necesito que me ayuden con mis nenes. Mi mamá está conmigo pero me falta leña y tengo para dos meses de recuperación", manifestó la víctima.

Si bien comentó que la deja más tranquila saber que su ex pareja por los próximos dos meses no va a ejercer violencia contra ella, dijo que "en lo posible, que lo manden de nuevo a Misiones (de donde es oriundo)".

No cree que en libertad no vuelva a hostigarla, ya que no es la primera vez que sufre violencia. El padre de sus hijos tiene prohibido acercarse a ella y a la casa donde vive por la misma razón. "Esta gente no cambia más. Por eso, no hay que callarse. Hay que denunciar", concluyó.

Otro detenido por violencia de género

El otro hombre, de 37 años, que quedó detenido por diez días, es el sujeto que supuestamente se llevó contra su voluntad a su pareja, y a quien culpó de robarle un dinero. La mujer fue rescatada por la Policía durante un allanamiento realizado en la Isla Jordán, durante la madrugada del domingo.