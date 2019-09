Vergara: "Tenemos que salir a ser protagonistas"

1 cambio en Cipo respecto del once ante Ferro en Pico: Vergara por Formillo.

Con una base del campeonato pasado y once refuerzos, la versión 2019/2020 del plantel albinegro debutará hoy como local. “La imagen que me gustaría dejar es la que quiere todo jugador o hincha, ganar 4 o 5 a 0 y con baile”, dijo entre risas Vergara. Aunque enseguida aclaró: “Creo que va a ser un partido duro, al que habrá que laburarlo. No hay que especular, tenemos que hacer nuestro juego como nos propone el técnico y salir a ser protagonistas, atacar y buscar el partido, pero tomando las precauciones necesarias ante un equipo que no conocemos”.

“En líneas generales, el plantel está muy bien y ha entendido el concepto de lo que quiere el técnico. Con el correr de los partidos se va a ir notando”, dijo Pablo Vergara, Mediocampista de cipolletti, en su segunda temporada en el club

El rival de Cipo viene de ascender al Federal A y en el debut empató con Deportivo Maipú. “No hay que desmerecer a un equipo que viene de jugar en otra categoría, porque tiene las ganas y se ha reforzado. Es un campeonato duro y largo, en el que puede haber sorpresas, por eso tendremos que estar atentos y tratar de hacer un partido correcto, no equivocarnos y las chances que tengamos tratar de convertirlas para poder ganar”, apuntó Vergara.