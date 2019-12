“Ya rescindí contrato. Había acordado con Fede Rapazzo (hijo del presidente) que sólo me iría si aparecía una oferta del exterior o de una categoría superior. Y justo salió esto urgente ahora en el que se cumplen ambas. La diferencia económica es muy grande, Cipo no puede pagar en dólares y también es una chance en lo deportivo. Por suerte todos se portaron diez puntos, tanto la dirigencia como el técnico Coronel y mis compañeros, que entendieron que es una oportunidad de crecimiento para mí”, admitió a LM Neuquén el volante ofensivo, que fuera goleador del equipo en la temporada anterior y que en el presente certamen por diversas razones no pudo mantener ese nivel superlativo.

De cualquier forma, se trata de una baja sumamente importante para el Capataz, que hoy se encuentra fuera de zona de clasificación.

“Yo ya jugué en Chile en Primera División para Unión La Calera y el conocimiento del medio también influyó. Estás a un paso de jugar en Primera..”, fundamentó su decisión de partir.

No obstante, prometió volver. “Me duele dejar al plantel con el torneo empezado pero se dio así. Me hubiera gustado quedarme para ascender pero la carrera de un futbolista es corta. Pero ojalá pueda volver con Cipolletti en la segunda categoría del fútbol argentino, les dije a los muchachos que confío en ellos, en que puedan sacar adelante esta campaña”, comentó el neuquino, que viajará al vecino país el próximo 2 de enero.

“Me llevo lo mejor del grupo, buena gente. Hay que remarla en el Federal A en todos los clubes y acá no fue la excepción, hay detalles a corregir de todas las partes. Agradecido también a la gente, sé que si Cipo asciende la cancha va a explotar siempre”, se ilusionó.

Por último, al realizar un balance sobre su paso por el conjunto rionegrino, admitió: “Fue mucho mejor mi primer torneo, en el que convertí 7 goles, di asistencias. En este último me quedé con bronca porque no pude convertir, pero también es cierto que es un plantel nuevo, hubo muchos cambios, yo en el medio me lesioné y esto me perjudicó claramente”, resumió con objetividad.

Justo que la dirigencia ponía todas las energías en retener a Daniel Opazo, otro goleador, Pablo Vergara deja al club. Más que nunca el Monito será prioridad. Año nuevo, equipo nuevo para el 10...

