Vergara: "Queda la mitad del torneo y vamos bien"

Desde lo personal, su lesión en el partido ante Olimpo y en el cierre de la pretemporada lo han llevado a perderse muchos partidos. "Me hubiera gustado jugar más", soltó, pero en relación al cambio posicional reconoció que no fue una orden del técnico, sino una circunstancia de los partidos.

"Gustavo (Coronel) no me ha dicho que cambiara nada. Sí es cierto que no he aparecido tan de punta como el torneo pasado y de alguna manera eso se refleja en mi falta de gol actual. Ahora viene una nueva preparación y la ilusión se renueva", dijo de manera optimista mientras ven en familia de qué manera repartirse para la Navidad y el Año Nuevo, que seguramente los tendrá viajando entre el Alto Valle y Buenos Aires.

A esperar el finde

Hoy, el Albinegro está en zona de clasificación, con 18 unidades, que son las mismas que muestra el octavo del grupo. "Va a ser difícil que el lunes nos mantengamos porque ellos juega. Pero repito, estamos bien y falta muchísimo. No tiene sentido especular con ninguna situación hoy. Seguiremos siendo protagonistas", alentó.

Para eso será clave el arranque del 26 de enero como local ante Ferro de Pico. El plantel iniciará el viernes 3 la puesta a punto. "Se va a ser muy corto y todos nos vamos a cuidar muchísimo porque no habrá tiempo. Entre Copa Argentina y la vuelta del Federal va a estar muy entretenido", cerró.

Entre las idas y posibles contrataciones

No será sencillo el mercado de pases para Cipo ni del resto de los clubes de la categoría, muy ajustados desde lo económico.

En este sentido, el capitán albinegro analizó que el verano renueva muchas cosas en todos los grupos, porque se vuelve a pensar en una preparación.

“Están esos cupos que esperemos poder usar y una nueva pretemporada”, expresó Pablo Vergara.

Y en relación con la posible salida del Monito Daniel Opazo, el 10 reconoció lo difícil que será retenerlo al delantero.

“Yo como jugador lo entiendo. Es joven y seguro querrá tener la chance de seguir creciendo y pegar el salto de categoría. Si se queda, para nosotros va a ser más que bienvenido, porque es muy importante”, opinó como uno de los expertos del plantel, con experiencia en primera y el Nacional B a lo largo de muchas temporadas.