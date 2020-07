“Tenemos nuestra relación de trabajo con Neuquén, esto del corte (en los puentes) ha afectado cruelmente a Balsa. De cipoleños no tenemos nada. Somos bastante neuquinos, lo que pasa en Neuquén nos afecta y acá se ha complicado y bastante”, aseguró Flores Hernández.

A su vez aseguró que la última vez que vieron al intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, fue al inicio de la campaña política cuando recorrió Las Perlas pero luego no sólo no apareció sino que tampoco los recibió. "Le pedimos una audiencia, nos llevó con su secretario, no lo pudimos ver. Con un tema tan trascendente como salud no nos atendió, con estos temas tampoco nos tomó en cuenta. Puso un delegado que permanece en cuarentena en Cipolletti”, agregó.

Flores Hernández indicó que les preocupa la falta de atención médica tras retirarles el servicio de ambulancia del SIEN. “Le hemos enviado notas a la gobernadora, le hemos pedido de que pueda estar con el pueblo de Balsa”, dijo el vecino en LU5 y manifestó que están organizando una “asamblea del pueblo, una pueblada” para cuando termine esta pandemia en reclamo de que se modifique la situación de los habitantes de Las Perlas.

“Queremos ser respetuosos del protocolo”, agregó y recordó el malestar que produjo en la comuna los dichos del intendente Di Tella que “trató de irresponsables a los habitantes de Balsa cuando se supo desde el principio que fue traído de afuera”, en alusión al brote de coronavirus que se desató en la subcomisaría.