Vecinos enojados con la Central 109 por falta de respuesta

La referente Mónica Genes, responsable del comedor Ubuntu Ferri, manifestó su descontento con el protocolo de respuesta del 109 porque confunde a personas que, por ejemplo, viven hace poco en el asentamiento y no saben dar las indicaciones del caso. La propia abuela del chiquito cayó en estado de desesperación al no poder responder el cuestionario que le hacían, mientras su nieto convulsionaba y sus padres hacían lo que podían, en medio del nerviosismo, para que no se desvaneciera.

La situación produjo alta tensión e inquietud entre los pobladores. En su cuenta de Facebook, Genes relató que en la madrugada del hecho "fuimos despertados con gritos desgarradores de una mamá muy jovencita" y por eso "nos levantamos todos corriendo, como estábamos, a ver qué sucedía".

En diálogo con LM Cipolletti, agregó que la indignación se acrecentó una hora después porque vieron cómo móviles policiales, que no habían aparecido antes, escoltaban a camiones de una empresa avícola. "Parece importar más un cargamento de pollos que una vida humana", lamentó la vecina.

También cuestionó al servicio de los taxis, que por cuestiones de seguridad no van a la toma a esa hora de la madrugada y tampoco lo hacen porque dicen que las vías rompen las suspensiones de los autos. En síntesis, parece que la toma y su gente han quedado librados a su suerte.

