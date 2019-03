Vecinos buscan rescatar a una abuela abandonada

Doña Rosa Canullan, de más de 80 años, camina con un palo de escoba para no tropezar. Tiene un andador, pero no lo puede usar porque el piso de su casa está roto y teme caerse. La acompaña un perrito y se alimenta de lo que le acercan algunos vecinos. Como no tiene una heladera, utiliza un balde para refrescar una botella de agua o gaseosa. Tampoco tiene cocina y se las arregla con un anafe precario, mientras apila alimentos y enseres derruidos por el tiempo y el polvo sobre una mesada que hace las veces de alacena.