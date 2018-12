"Los chicos que recogen la basura de nuestros hogares -por error y milagro- lo encontraron. Resulta que lo desecharon aún estando vivo; tiene quebrado el caparazón y le falta una pata trasera. También estaba lleno de pasto, por lo que creemos que le pasaron una máquina por encima", explicaron las integrantes de la protectora.

A su vez, detallaron que Coco no sólo recibió asistencia veterinaria y medicación desde el momento que lo encontraron, sino que también fue adoptado por una familia comprometida a cuidarla y brindarle amor. "Si bien queda un largo camino por delante está a salvo y muy querido", expresaron.

Por su parte, desde diferentes páginas de proteccionistas del Alto Valle llamaron a la sociedad a reflexionar sobre las tortugas y el hecho de que "no deberían estar viviendo en casas".

"No son juguetes, no son adornos, son seres vivos que, como todos, merecen respeto. Si vas por la ruta y vez una tortuga caminando sería ideal que pares y sólo la cruces o alejes, ellas van y vienen de un lugar a otro, no te la lleves, no la subas al auto salvo que este lastimada y necesite ayuda. Ese lugar que vos ves descampado, sin casas, ese es su hábitat, es importante que continúe allí con sus pares, con su familia", fue una de las recomendaciones publicadas en el Facebook "Colecta Pancitas Llenas" de Neuquén.

Además, explicaron que, en el caso de encontrar una tortuga en la ciudad que tenga hábitos domésticos, seguramente se escapó de su casa y necesita resguardo: "Quizá una familia la está buscando y si ya estuvo viviendo como animal doméstica no la lleves al medio del campo, será difícil que sobreviva y puede llevar parásitos y contagiar a las que están en libertad".