Pese a que no resolvieron una medida de fuerza contundente como un paro, admitieron que mañana participarán en las movilizaciones que habrá en Cipolletti y que tendrán como punto estratégico los puentes que unen Río Negro y Neuquén.

“Adherimos los requerimientos de la vigencia la emergencia alimentaria en todo el territorio provincial, la garantía de las prestaciones de la obra social IPROSS y la salud pública en toda la provincia”, expresaron en un comunicado. Sumado al pedido de convocatoria para la discusión salarial.

Desde la seccional de Cipolletti cuestionaron la decisión de Unter Central de convocar a marchar sin lanzar paro. "Son muy pocos los que podrán asistir, porque no se pueden ausentar de las escuelas si no hay paro. Esta medida es un ni, quieren decir que están luchando pero no hay medidas", criticó Fabián Oliva, secretario local del gremio.