El encuentro duró alrededor de cuatro horas pero ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo. Los maestros rechazaron la propuesta del 15 por ciento en cuatro tramos a completar en noviembre, y sin cláusula gatillo, tal cual lo habían adelantado.

“El gobierno planteó un incremento salarial del 15 por ciento en cuatro tramos, o sea que la propuesta es anual, y nosotros les dijimos que esto ya había sido rechazado por el plenario de secretarios generales, pero tenemos la obligación de trasladarlo a las asambleas”, dijo Marceo Nervi, Secretario Adjunto del sindicato.

Además de la pauta prevista y tal como lo había anunciado la ministra de Educación, Mónica Silva, el Gobierno no pondrá sobre la mesa una cláusula de ajuste automático de haberes: “El gobierno no considera cláusula gatillo porque no tiene evaluaciones mensuales del impacto de costo de vida y no es una temática que maneje en su política salarial, nos manifestó la Ministra”, aseguró.

El miércoles habrá asambleas seccionales, y el jueves un Congreso Extraordinario en Regina que evaluará la posibilidad de iniciar el ciclo lectivo con medidas de fuerza.

Se volverán a reunir la próxima semana en una fecha a definir por la Secretaría de Trabajo provincial.

¿Cómo es la oferta salarial del Gobierno?

A través de una gacetilla de prensa, el Ministerio de Educación informó que el incremento propuesto sería en los siguientes términos: durante el primer semestre un 7 por ciento, dividido en marzo (4%) y junio (3%); mientras que el segundo sería de 8 por ciento (4% en septiembre y noviembre, respectivamente).