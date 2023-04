MUSEO OLSACHER CARLA MUSSO_MUSEO OLSACHER_ ZAPALA (2).JPG

La flamante gemóloga contó que desde su niñez abrazó la minería. “Mi abuelo Salvador Perulán trabajó mucho tiempo en actividades vinculadas a la minería y en mis años de secundaria de todas las carreras posibles en Zapala me atrajo la minería. Si yo hubiera podido elegía la carrera en Geología pero no obstante la minería va de la mano con todo lo geológico. Después de recibirme siempre me dediqué más a la mineralogía”, relató.

Contó además que “vivo en Zapala desde hace 26 años, soy mendocina pero neuquina y bien zapalina por opción. Estudié en el asentamiento universitario de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y soy licenciada en tecnología minera. Trabajo en la dirección de minería hace 15 años, incluso un tiempo antes de recibirme siempre me desempeñé en el museo Olsacher”.

Pionera como gemóloga

Carla es licenciada en Tecnología Minera, encargada del Departamento Exhibición del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Juan Olsacher” y además es profesora de la materia Mineralogía en el asentamiento universitario zapalino. Su compañera Dania Pascua es licenciada en Geología y directora del Servicio Geológico Provincial. Ambas dependen de la dirección provincial de Minería.

Juntas viajaron a Madrid, España, a participar de la Diplomatura en Gemología, dictada por el Instituto Gemológico Español (IGE). “Apenas llegamos hubo un examen que debimos aprobar para seguir teniendo la posibilidad de estudiar la carrera. Fue un ritmo de cursado vertiginoso. Todos los días de enero de este año, incluido los sábados y algunos domingos estuvimos cursando. De 31 días del mes, 26 estuvimos en clases. Fue increíble volver al ritmo de estudiante universitario que hasta habíamos olvidado. En mi caso un esfuerzo extra fue el haber dejado al cuidado a mi hijo Imanol de 7 años. Puse en juego muchas cosas pero el esfuerzo valió la pena”.

Carla contó que tras cumplir 50 días de estudio se volvieron con dos títulos debajo del brazo: Gemólogas y Expertas en Graduación de Diamantes. Para llegar a esta posibilidad de viajar a España ambas profesionales debieron sortear una intensa capacitación virtual durante todo el 2022. “El día de mañana mi hijo estará orgulloso cuando diga y cuente que su mamá se animó a irse a España y dejarlo solo un tiempo para que pudieran progresar en la vida”.

MUSEO OLSACHER PARTE COLECCION MINERALES_MUSEO OLSACHER (4).JPG La colección de minerales del Museo Olsacher.

La importancia del laboratorio

Desde antes de la pandemia las profesionales zapalinas, acompañadas por el COPADE y el Consejo Federal de Inversiones (CFI); junto a la asistencia técnica del Instituto Gemológico Español (IGE), comenzaron a formular el proyecto de creación del Laboratorio Provincial de Gemología, el primero del país en analizar y certificar gemas. La iniciativa de creación del Laboratorio Provincial de Gemología cuenta con la colaboración del Ministerio de Energía y Recursos Naturales y forma parte del trabajo articulado que realizan la provincia del Neuquén con el IGE.

“Lo que permite la gemología es poder analizar los minerales con técnicas que no sean invasivas es decir no podemos hacer nada que altere y dañe a ese material”. En este sentido valoró los conocimientos adquiridos. “Son todas técnicas nuevas y que algunos conceptos traíamos de nuestras carreras de base como la geología y la minería, lo que nos permitirá analizar y dar las características de calidad de cada unidad”. Apuntó además que “una vez que esté el laboratorio vamos a poder emitir certificados o dictámenes detallando las características y la calidad de cada piedra o mineral que sea analizado”.

Zapala, una ciudad minera

Esta ciudad del centro neuquino desde siempre ha sido un polo minero. Es una de las fuentes importantes de su matriz productiva que se esperanzan en la vuelta del tren, lo que implicaría una crecimiento exponencial en su mercado comercial, de manera también que los muchos minerales que se producen en Zapala tengan una mayor expansión de venta. “El significado de este laboratorio para Zapala es que la seguirá posicionando como la ciudad minera que siempre fue. A mí me llena el alma decir eso y yo creo que a todos los pioneros de la minería también. Esperamos seguir pensando a Zapala como el lugar de trabajos para la minería y que la gemología es un derivado de esta actividad. Avizoramos un crecimiento en el turismo y en el mercado comercial debido a que mucha gente llegará a la ciudad para traer sus gemas o sus materiales para analizar y nuestra intención es poder ofrecer un servicio de calidad”.

Carla precisó que las capacidades adquiridas en esta capacitación en el exterior les permitirán manipular, gemas, reconocerlas a través de equipos y técnicas no invasivas, gracias a los conocimientos geológicos, mineralógicos y cristalográficos. Por su parte la capacitación de Experto en Graduación de Diamantes les posibilitará la graduación de los diamantes: el color, la pureza, la talla, el peso, las inclusiones. “Todos son conocimientos innovadores y una vez que tengamos nuestros propios equipos en el Laboratorio de Zapala estaremos en condiciones de certificar las gemas y materiales gemológicos existentes”, señaló.

Entre los equipos que serán utilizados se cuentan: Espectroscopios, Polariscopios, Lupas de campo oscuro, equipos de Luz ultravioleta de onda larga y corta y espectrómetros Raman. Por último Carla relató que hay visiones de un crecimiento exponencial en el tiempo y que sea este mismo laboratorio que en el futuro capacite a la gente y no tener que viajar a España u otro lugar del exterior para lograrlo. “Estoy segura que este laboratorio a futuro formará gemólogos. Mientras tanto tendrá las facultades necesarias para hacer y emitir certificaciones de calidad”, cerró.