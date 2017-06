Al quinteto se suma Juan Pablo Flores para conformar el equipo de marketing albinegro que ayer vivió su día de gloria con la emisión de un video motivacional que traspasó celulares y se instaló en los canales deportivos y los sitios de noticias más vistos del país.

“Cipolletti” fue durante horas tendencia en Argentina a través de Twitter, ratificando que para el éxito muchas veces no hay teoría, sino más bien una cuota de osadía.

Quien cuenta la historia del spot es Daniela, voz en off y el personaje de mayor participación en cámara de los pocos que se ven a lo largo de los dos minutos duración. La misma que junto a sus compañeros estuvo hasta la medianoche del martes, en su casa, terminando de editar.

“La idea surgió apenas se conoció el sorteo de la Copa. Escribimos el guión y tiramos las ideas. Pero se fue relegando por otras cosas”, reconoció la joven estudiante de periodismo deportivo.

El relanzamiento de la Tienda 1926, el partido ante Juventud Antonina de Salta y sobre todo la incertidumbre que generaba San Lorenzo con sus declaraciones, iban atrasando todo cada día más.

"Desde que estamos en el departamento de marketing ha sido lo que más repercusión alcanzó. Estamos todos re contentos”. Daniela Argüello La protagonista del video

A fojas cero

El martes por la tarde, cuando el hincha de Cipo escuchó lo que no quería, todo el trabajo de video parecía desmoronarse para el equipo de marketing. Obstinados, continuaron con la edición prevista, pero conscientes de que estaban condenados al fracaso ante la postergación consumada.

Con ese panorama llegó la noche, buscando los últimos retoques a una filmación hecha a pulmón a la que necesariamente había que encontrarle una vuelta.

En ese momento, el llamado telefónico de Álvarez desde Buenos Aires fue la resurrección. “Martín encontró la parte final con la frase ‘Donde quieras. Cuando quieras’ que le volvió a dar sentido a todo”, resumió Daniela.

Última parte

Así llegó el momento de publicar. “La madrugada no era un buen momento para hacerlo, así que me fui a dormir. Hoy (por ayer) antes de irme a trabajar lo subí al Facebook del Club Cipolletti y se me dio por duplicarlo también en Twitter”, reconoció la nueva famosa que tiene la ciudad.

A juzgar por las repercusiones, fue clave el papel de la red del pajarito que en cuestión de minutos lo hizo replicar tanto que llegó al portal de TyC Sports y desde allí a todo el mundo futbolero del país que no dudó en elogiar la iniciativa cipoleña.

“Es increíble porque al trabajo me fui lamentando no haber tenido tiempo para pagar por publicidad en Facebook como hacemos algunas veces. Me quedé sin tiempo y lo iba a hacer al mediodía”, amplió.

No hizo falta, el ingenio en un mundo tan globalizado se encargó del resto.