Una candidatura que hace historia en Río Negro

Llegó a la región en plena crisis del 2001, proveniente de Santiago del Estero, su provincia natal. Hija de un farmacéutico y una docente, se abrió camino en la Patagonia para empezar una nueva vida escapando de la violencia institucional. Con sólo 20 años ya había experimentado la tortura policial por su condición, recuerdos que vuelven a su memoria cada vez que escucha ruidos similares a los de rejas. “La primera vez que me puse un vestido, estando en Tucumán, me llevaron presa y me torturaron. No era delincuente, sólo buscaba sentirme cómoda y feliz. Ese fue el primer gran golpe que me dio la vida y por lo que entendí que tenía que organizarme y luchar para terminar con este sistema que predica el odio”, relató Infante.