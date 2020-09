Un tercio de los enfermos no va al médico por miedo al virus

Un tercio de las personas con dolencias crónicas no va al médico por temor al Covid-19. Así lo estima el Colegio Médico de Neuquén en función de la cantidad de prestaciones. La demanda aumentó respecto a mayo, pero es menor a la esperable. "La gente tiene temor de ir a una consulta, lo dicen los mismos pacientes. Es difícil medir cuántos son, porque hay actividades ambulatorias que siguen restringidas, como las cirugías programadas, y no se puede tener un dato exacto", le dijo a este diario Omar Álvaro, titular del Colegio Médico de Neuquén.

"Sospechamos, groso modo, que un 30 por ciento de las personas no está yendo a las consultas por temor o quizás sea un poco más, cerca del 40", sostuvo. La estimación se basa "en el volumen de prestaciones, porque no conocemos a toda la población que tiene un problema crónico o cuántos tenían pendiente un estudio o una cirugía y no van porque le tienen más temor al COVID que a su dolencia", agregó el médico.