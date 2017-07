Dentro de sus reclamos también señalan la falta de conocimiento por parte de los centros políticos sobre la realidad que se vive en los asentamientos y que, aunque han invitado reiteradas veces a autoridades para hacer una recorrida por los barrios más necesitados, no han obtenido respuesta alguna. Además, piden que el Municipio de Cipolletti ayude a los comedores con alimentos frescos, ya que ellos sólo pueden aportar alimentos secos y que, gracias a diferentes agrupaciones que les entregan bolsas de papa y otras verduras, pueden llegar a fin de mes.

19 Los merenderos en los barrios más humildes Más de 1500 chicos los visitan cada día para recibir una taza de leche. Los vecinos que los hacen funcionar reclaman más ayuda del Estado para garantizar la alimentación de los niños.

“Nosotros somos testigos de este desastre y entendemos que tenemos que estar presentes en el marco de esta lucha. Lo hemos hablado con la Municipalidad, con la Provincia y hoy lo haremos con la gente de la secretaría de Acción Social de la Nación, porque la situación está arrasando con todos los compañeros que trabajamos y con los derechos de los más vulnerables. No sólo hablamos de Cipolletti, sino Neuquén y todo el país”, aseguró Calderón en diálogo con LU19.

Para demostrar la dimensión de la problemática, remarcó que hace ya algunos años comenzaron a trabajar con tres merenderos y que hoy cuentan con 19. Lo mismo sucedió con los comedores, que pasaron de uno a ser tres en diferentes puntos de la localidad, aunque el que se ubicaba en la 2 de Febrero no funciona por el momento. Además, afirmó que son 80 los niños que van a diario a cada merendero y 300 las familias que asisten a cada uno de los comedores comunitarios. El resultado final son 1520 chicos que necesitan tomar la leche y comer pan, y alrededor de 600 familias que esperan su ración de comida todos los días.

“Acá todos tenemos que poner el cuerpo, no sólo nosotros que no dormimos pensando que hay chicos que no comen por uno o dos días. ¿Lo vemos sólo nosotros o lo ve todo el mundo? Son buenas preguntas para hacernos como comunidad”, concluyó.