"Ojo con lo que compran. Voy a hacer una denuncia en Bromatología o donde corresponda. Esto es una falta de respeto, un envenenamiento", concluyó en el video que circuló ayer por las redes sociales.

Asombrado e indignado, primero se preocupó por la salud de su mamá, quien se recuperó favorablemente a sus problemas digestivos. Después decidió ampliar su denuncia no solo a las autoridades, sino también a los medios de comunicación. "No sabemos de qué están hechas estas milanesas y por eso necesito que vaya alguien del Municipio, porque no quiero que alguien más pase por lo que pasó mi mamá", afirmó en declaraciones a LM Neuquén.

Fernando está preocupado porque ayer volvió a la pollería, se hizo pasar por un nuevo cliente y volvió a comprar milanesas de pollo. "Necesitaba saber si eso que nos vendieron fue algo aislado o a todos les venden lo mismo y pude comprobar lo último. Volvieron a venderme las mismas milanesas que cuando les sacás el empanado no sabés de qué están hechas".

En el transcurso del día de ayer le preguntó a otros vecinos y los alertó sobre la situación. Nadie le supo decir cómo habían hecho esas milanesas. "Algunos amigos suponen que es algún tipo de plástico y otros me dijeron que es posible que sea pollo viejo que se venció y que en lugar de tirarlo lo congelaron y después lo fetearon como hacen con los fiambres", explicó.

En la redacción de LM Neuquén, con las milanesas hechas y las compradas sobre la mesa, Fernando mostró que el material es una capa fina y que se puede ver a través de ella. Prometió que se presentará en la dependencia municipal correspodiente para hacer la denuncia formal.

En definitiva, el vecino de Melipal reclama que las autoridades municipales se acerquen e inspeccionen el local comercial ubicado sobre calle Hualcupén. "Tiene que ir Bromatología y darnos una respuesta porque esto es preocupante", afirmó.