Había intentado hacerlo el viernes, el mismo día en que fueron trasladados al albergue por empleados de Zoonosis, pero el predio estaba cerrado. Entonces se encontraba Ángel Parada, quien vive en el lugar y a quien le preguntó por los perros de la plaza.

El supuesto dueño de estos perros volvió el sábado y aprovechó que el predio estaba abierto para ingresar y llevárselos. Parada, quien hace 11 años que está en el predio y les da de comer y beber durante los fines de semana, nunca lo había visto.

Ese día, Parada vio al hombre charlar con una proteccionista, luego se fue para el fondo y de ahí se fue con una perrita negra y otro can mestizo, de color blanco y negro. No dejó sus datos, simplemente se retiró; y ayer, el personal de Zoonosis trataba de saber quién era y dónde ubicarlo.

"Se metió como pancho por su casa, no informó a nadie y se los llevó. Yo no creo que los haya retirado para tirarlos en la calle ni estoy enojada con él. Pero no correspondía que procediera de esa manera", Valeria Arreguy, jefa a cargo de Zoonosis.