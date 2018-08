Leo Yañez, su dueño, tiene 33 años y adoptó a su compañero cuando tenía tan sólo 4 meses de vida. Lo fue a buscar a Neuquén Capital y la conexión entre ambos fue instantánea o, como dirían los más románticos, amor a primera vista.

Desde ese momento, ambos crecieron y maduraron juntos, vivieron miles de experiencias y no hubo día que no pasaran uno al lado del otro. De carácter dócil y juguetón, Jimmy pasó sus primeros años en un hogar rodeado de cariño en el que las caricias y el alimento nunca le faltaron.

Leo ofrece una recompensa de $2 mil para quien devuelva a su perro Jimmy.

Sin embargo, el 19 de julio de 2018 todo cambió. Leo llegó del trabajo y se dio cuenta de que su perro no estaba. Lo buscó por el barrio y zonas aledañas durante las primeras horas pero los resultados fueron negativos y, a medida que el tiempo pasaba, la angustia se incrementaba.

En diálogo con LM Cipolletti, el dueño de Jimmy contó que el día que desapareció estaba lloviznando y que lo primero que notó es que su amigo ya no estaba. En 20 días recorrió casi la mayor parte da ciudad en auto, en bicicleta y caminando. En todas las oportunidades lo hizo silbando, ya que el perro respondía a un característico llamado, una suerte de código que sólo ellos dos entendían y que los mantenía unidos cuando salían a pasear.

Jimmy desapareció hace 20 días

"A Jimmy lo entrené con un silbido con el que se ponía atento y volvía conmigo. Son dos tipos de silbido, uno con el dedo y otro sin el dedo. El que es sin el dedo era el que usaba cuando íbamos caminando y él estaba cerca, mientras que el silbido con el dedo era el que usaba cuando estaba lejos. A penas lo hacía, me miraba y venía corriendo rapidísimo. Ahora salgo a silbar todos los días, pero no responde", explicó Leo.

Jimmy es un perro cruza de labrador y border collie, tiene 2 años y su pelaje es color chocolate. Cualquier información comunicarse con el número de celular 299-4524315.

Por esta razón, cree que al perro lo robaron y que está encerrado en alguna casa o en otra localidad. Además, reconoció que existe una posibilidad de que alguien pensara que era de raza y se lo haya apropiado para venderlo. Es que los casos de delincuentes dedicados al robo de animales de raza para hacerse de una importante suma de dinero han ido en aumento durante los últimos meses.

"Estoy frustrado, he dado vueltas por todos lados y no aparece. Ayer estuve pegando carteles y ahora llegue a esta instancia porque no puede ser que no aparezca. Lo extraño mucho, era mi compañero y si yo me siento así de mal, me imagino que él también. Tengo miedo de que lo estén maltratando, el chabón tenía su comida, dormía calentito, vivía una vida copada", expresó Leo, consternado.

Para incentivar la búsqueda, ofreció una recompensa de 2 mil pesos y pidió a quien tenga a Jimmy que lo devuelva a su hogar. "Si lo encuentran, voy a ser la persona más feliz del mundo", concluyó Leo.

