A siete meses de la tragedia en el Club Pillmatún: la familia de Javier Rivera exige respuestas

La familia de “Dibu” llevó a cabo una marcha en la ciudad y reclamó que no recibió respuestas del Club ni del Municipio. Aseguran que tampoco se activó el seguro deportivo.

Pasaron siete meses desde el trágico accidente que tuvo lugar en la cancha donde hace de local el Club Pillmatún , en la Isla Jordán de Cipolletti , cuando un jugador de 10 años se colgó de un arco de futbol y al caer, le provocó graves heridas que derivaron en su muerte. La familia de Javier Rivera realizó una movilización para exigir justicia.

Los padres de Rivera, la comunidad deportiva y allegados participaron de una marcha esta mañana , que recorrió las calles de Cipolletti para denunciar la ausencia de responsables , la falta de acompañamiento institucional y demoras en la investigación judicial, a meses del trágico accidente.

El episodio ocurrió el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 14.30 horas en una de las canchas auxiliares del Club Municipal, durante la jornada de competencia de la Liga Deportiva Confluencia . Javier, jugador de divisiones infantiles se iba a enfrentar a Experimental de Cinco Saltos cuando ocurrió el fatal episodio .

Luis Rivera, papá de Javier “El Dibu” en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Nos manifestamos porque pasaron siete meses desde el accidente y por parte del Club no tuvimos ninguna novedad. Nunca se acercaron a hablar con nosotros, a ver cómo estábamos, si necesitábamos un psicólogo o algo de acompañamiento”.

La familia de Javier apuntó contra las autoridades del Club Pillmatún, responsables de realizar el mantenimiento del predio para evitar los accidentes de este tipo. La mecánica del accidente sucedió porque el arco de fútbol no estaba asegurado al suelo, tal como indican los protocolos deportivos. El desprendimiento de la estructura de hierro, le provocó graves heridas que derivaron en el fatal desenlace.

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“Salimos a pedir justicia para que nos den una respuesta porque el club le echa la culpa al municipio, la municipalidad le echa la culpa al club. Después sale que el camping es de otra persona que no tiene nada que ver con Pillmatún. Pedimos justicia para que la dueña de ese lugar se haga cargo del fallecimiento de nuestro niño”, indicó Rivera.

Los padres de Javier apuntaron contra la presidenta del Club Pillmatún, Karina Álvarez, quienes refirieron que no se comunicó con ellos después del accidente y tampoco ofreció una respuesta institucional por parte de la entidad deportiva.

“Hicimos esta manifestación que fue chiquita, pero vamos a ver si podemos tener una respuesta de alguien del municipio o del club. Karina tenía mi número de teléfono y no fue capaz ni de llamarnos, ella solo le echa la culpa al municipio”, agregó Rivera.

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Rivera explicó que fueron convocados a una reunión con el fiscal Martín Pezzeta para este lunes 27 de abril para abordar los aspectos legales del fallecimiento de su hijo. Aseguraron que fueron llamados a partir de la movilización que tuvo lugar esta mañana en el centro de Cipolletti.

“Solamente tuve una charla con Karina Álvarez una semana atrás, solo para preguntarle por el seguro del nene porque la realidad es que tenemos derechos como papás para preguntar que pasó”, indicó Blanca Merillan. Además, agregaron que no se activó el seguro deportivo.

Por su parte, Rivera indicó que recibió el llamado del intendente Rodrigo Buteler, donde le manifestó que la Municipalidad no tiene ningún tipo de responsabilidad en el trágico accidente que le costó la vida al niño de 10 años.

El abogado representante de la familia Rivera envió cartas documento al Club Pillmatún, a la Municipalidad de Cipolletti y al propietario del predio donde está la cancha de fútbol del club Municipal ubicado en la Isla Jordán, en el que ocurrió la tragedia. Sin embargo, no recibieron ningún tipo de respuesta.

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Rivera agregó que si continúa la falta de respuestas institucionales, volverán a convocar a una movilización para visibilizar el pedido de justicia por Javier “El Dibu” Rivera.

“Pedir justicia es la única forma de desahogarme porque tengo tanto guardado, tanto dolor. Yo a mi hijo lo cuidaba mucho y esta persona por no mantener el lugar, se muere mi hijo”, concluyó Rivera.