Un bebé de 6 meses espera por una familia que lo acoja

“Hoy el bebé se encuentra resguardado y protegido, pero necesita una familia solidaria lo antes posible”, expresaron.

Los voluntarios que deseen acoger al niño deben ser, preferentemente mayor de 25 años, no tener antecedentes penales y no estar inscriptos en el registro de adoptantes ya que no hay chances de adoptar. También deben estar en condiciones físicas y mentales optimas, que permitan llevar a cabo de manera normal un acogimiento.

Los interesados pueden acercarse a calle 9 de Julio 59 de 8 a 13, llamar al 4778748 o a través del correo electrónico: cipollettifamiliassolidarias@gmail.com