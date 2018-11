Cronograma de actividades

Viernes 16: Elefanticomio (Neuquén). El estilo de la banda es un Jazz moderno, por momentos fusionado con géneros como Funk, Folclore, Bossa y Rock. Su repertorio está constituido por arreglos propios de standars típicos de jazz y composiciones propias.

San Garbanzo (General Roca) presentarán un repertorio de canciones heterogéneas en el primer disco de la banda "Alado Tu Yo".

Gustavo Giannini Quinteto (General Roca). El estilo que practican es una fusión instrumental en donde predominan estilos como el funk y el soul. La banda tiene tres discos editados, dos de manera independiente.

Sábado 17: Efecto Locche (General Roca): El repertorio incluye composiciones propias y versiones de clásicos adaptadas al sonido del sexteto, que integra estéticas tan diversas como el jazz, el free jazz, el rock, el funk y la música contemporánea.

El Fandango de Miss Molly (Neuquén): interpretan Rock and Roll clásico, el Hillbilly, Rockabilly, el Soul, el Blues. Interpretan y versionan a los mayores exponentes del estilo: Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles, Aretha Franklin, Etta James, Wanda Jackson, Imelda May, Stray Cats, entre otros.

Trío Fernández- Fuhr- Álvarez (General Roca): se encuentra en proceso de edición el próximo lanzamiento discográfico de Leonardo Álvarez titulado Yaima.

Domingo 18: Kaos Vonnegut Trio (Neuquén). Su repertorio contiene composiciones propias, como también arreglos originales del trío sobre la música de grandes compositores del jazz tales como Thelonious Monk, Charlie Parker, John Coltrane, Charles Chaplin, entre otros.

Patagonia Big Band (Neuquén): es la primera formación profesional de su tipo en La Patagonia, compuesta por los máximos exponentes de cada instrumento en la zona, muchos de ellos, de trayectoria internacional. Para esta nueva presentación en el marco del Festival de Jazz de la Ciudad de Cipolletti, Patagonia Big Band ofrece una mixtura de estos dos conciertos con lo mejor de cada uno.