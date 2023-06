Trabajadores de Desarrollo Social levantaron el corte en el aeropuerto

Lorena Zárate, trabajadora de la Subsecretaría de Familia y representante de los manifestantes, dijo en declaraciones radiales que desde la cúpula de ATE y UPCN no tuvieron respuestas. "Quintriqueo no dijo nada, el firmó las actas para la recategorización con el decreto 206", explicó.

Los reclamos de los trabajadores de Desarrollo Social se iniciaron a fines de mayo cuando se hizo pública la recategorización y pase a planta de 516 personas que estaban en plantas políticas de distintos ministerios y no contaban con la antigüedad necesaria, a través del decreto 206. .

La semana pasada, los manifestante le reclamaron al ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, la recategorización a más de 2500 empleados, pero también que se revea el decreto 206, por el cual se pasaron a planta permanente a 516 empleados.

“Nosotros nos representamos como trabajadores esperando que nos recategoricen de manera inmediata porque hubo plata para poner 516 personas, que más del 80% son ñoquis. Que el gobernador se remangue y que trabaje en el petitorio que presentamos ayer”, sostuvo Zárate.

“Con los gremios no negociamos más. Con los gremios no se negocian sino con quien nos resuelva la situación. Ayer nos llamaron ayer a una mesa para generar la paz social, pero eso se genera no llevando más ñoquis al gobierno, no poniendo gente que cobra todos los meses como nosotros y no le laburan un día a nadie”, remarcó.