Trabajadores del casino cobraron la mitad del sueldo

Los trabajadores del casino cipoleño están en alerta porque cobraron la mitad del salario, y no tienen respuestas sobre el resto. “La empresa no nos informa si van a pagar atrasado, si pagará el Gobierno, o si directamente no lo vamos a cobrar”, indicó uno de los delegados.