El gremio Sitramuci lo había solicitado con urgencia por cuanto la variable inflación deterioró sustancialmente el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el intendente desconoció tal reclamo porque en el Ejecutivo municipal no se hizo ninguna presentación.

Por otro lado, dijo que las mejoras salariales han sido tan significativas desde que está al frente del Municipio, que ya no existen salarios de 8, 9 y 10 mil pesos entre el personal contratado de jornada completa. “Mejoramos mucho las escalas salariales más bajas, que tuvieron un incremento superior al 40%” en los últimos dos años, aseguró el jefe comunal.

El dirigente de ATE, Héctor Aguilar, quien integra el Frente Sindical, también manifestó a LM Cipolletti la necesidad de una recomposición y que esperaban de parte del Ejecutivo una convocatoria al diálogo para discutir salarios. No obstante, el intendente ayer aseveró que hasta el año que viene no volverán a negociar un aumento.

“En 2018 revisaremos los salarios en función de la previsión de inflación que haya. El aumento se prevé en el Presupuesto 2018 que presentaremos, aunque no me animo a decir un porcentaje porque no es preciso ni está cerrado. Hay que ver cómo terminamos el año y cuánto se estima que aumentará la inflación. Además, se puede hilar más fino cuando tengamos que acordar con los gremios”, indicó el intendente.

El 8 de noviembre los empleados municipales festejarán su día, y los gremios también manifestaron su inquietud en cuanto a lo que el Municipio hará en reconocimiento de su labor. El año pasado no hubo ningún festejo a lo grande pero ofreció un bono de 400 pesos por única vez, para que cada trabajador tenga para un almuerzo en familia.

Este año parece que el Municipio hará algo parecido. Según indicó Tortoriello, otorgarán un monto de dinero a todos los trabajadores municipales.

“Realizamos una actualización inmejorable del 24%. Mejoramos mucho las escalas más bajas. En 2018 revisaremos los salarios en función de la previsión de inflación”. Aníbal Tortoriello. Intendente de Cipolletti

Sitramuci quiere una suba del 15%

El secretario general de Sitramuci, Omar Meza, dijo que desde el gremio que él conduce exigirán un nuevo aumento porque la inflación se comió lo ya otorgado. Además, recordó que los salarios de los municipales son de los más bajos del país, por lo que un incremento en los haberes se vuelve una necesidad más urgente aún. Asimismo, aseguró que muchos empleados de la comuna no sólo están por debajo de la línea de pobreza sino también de la de indigencia. Sin embargo, el reclamo parece no tener eco en el Ejecutivo.