Tortoriello exige castigo judicial para Sitramuci

Dirigentes y afiliados a Sitramuci mantienen el acampe en la vereda de la calle Yrigoyen, frente a la Muni, y a pesar de las denuncias de los comerciantes afectados por los cortes y la quema de cubiertas, por ahora no hubo acciones concretas para que se retiren. La Justicia apuesta a una audiencia de conciliación para el martes a la que el Ejecutivo concurrirá pero no accederá a pagar los días que se descontaron a los empleados que hicieron huelga. “Hay 1700 trabajadores que no hicieron paro, los que no trabajaron tienen el derecho a cobrar y nosotros, a no pagarles. Hasta tuvimos la consideración de descontarles los días en dos veces y ahora hacen esta huelga que no tiene explicación y les genera complicaciones a otros vecinos”, manifestó Tortoriello, acompañado por Juan Carmelo D’Amato, dueño del Hotel Cipolletti, y propietarios de locales comerciales de la calle Yrigoyen, quienes manifestaron que sufren graves pérdidas económicas y no tienen respuestas.

Desde el Municipio reclamaron a la Justicia que actúe para “garantizar los derechos” que vulnera la protesta. “Están hechas todas las denuncias, pero la Fiscalía quiere hacer el trabajo de la Secretaría de Trabajo con una audiencia de mediación”, se quejó Tortoriello. Funcionarios del Ejecutivo confirmaron que a pesar de no estar de acuerdo con el accionar judicial, concurrirán a Tribunales. La intención será demostrar que el conflicto no tiene sustento legal y lograr que los municipales vuelvan a trabajar o que les imputen delitos por cortar calles, quemar cubiertas y no acatar el pedido de la Justicia para que liberen el espacio público. “Esta protesta es para intentar extorsionar al Municipio”, aseguró.

22 empleados están actualmente en huelga

Desde el Municipio aseguraron ayer que esa fue la cifra de ausentes el jueves. En el pico del conflicto por la ropa laboral en Servicios Públicos, la huelga tuvo unos 100 adherentes.

El intendente insistió ayer en que la medida es una extorsión contra el Municipio y reclamó que la Justicia avance.

Modus operandi

Para Tortoriello, el accionar de Sitramuci es “un intento de extorsión”. Y cuestionó la cantidad de medidas de fuerza realizadas: “Veinte desde el inicio de la gestión”. El mandatario dijo que el gremio tiene escasa representatividad y que la adhesión al paro lo demuestra: “De 1800 trabajadores sólo hay 22 cortando la calle”.

“Los gremios que representan a la mayoría están conformes porque desde que asumimos hemos mejorado su situación, blanqueando contratos y aumentando el sueldo, como ellos no habían podido en 20 años”, manifestó Tortoriello.

“La logística que tienen sorprende”

El intendente Aníbal Tortoriello sugirió que el conflicto puede tener tintes políticos, aunque no apuntó contra ningún sector porque no tiene “pruebas”. Aseguró en una conferencia de prensa que quiere creer que Sitramuci no tiene intencionalidad política ni responde a algún partido, aunque al mismo tiempo consideró que en vísperas de elecciones “es fácil sospechar”. Para el intendente, “la logística que tienen para mantener el acampe cuando nunca hay más de diez personas en el corte es sorprendente”.