Tortoriello dijo que participó el 75% del padrón cipoleño

“Fue una elección muy disfrutada por todos. La primera elección la vivimos muy parecida, éramos novatos. Teníamos mucha más ansiedad. Ahora estamos muy tranquilos. En mi caso la gente me eligió por mi currículum hace cuatro años, y ahora tenemos una gestión a la vista. Pueden opinar cómo gestiona Aníbal Tortoriello y no tenemos nada que disfrazara. Está todo dicho en la gestión”, expresó.

Agregó que, si los cipoleños optan por otro candidato, es porque creen que otra persona lo podrá hacer mejor.

“Estando en la vida pública tenemos magnitud de los votos. Es una enorme responsabilidad. Se elige quienes administrarán los recursos que la gente paga, no es menor. Como ciudadano no me daba cuenta de la importancia que esto tiene. Cuando administra una persona honesta, es distinto. Y si hay idoneidad, mucho mejor. Lo que anhelamos los argentinos son personas decentes”, expresó Tortoriello.

Afirmó que estaba prevista la visita del senador, Miguel Ángel Pichetto, del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Monzó, pero ayer recibieron una comunicación suspendiendo el viaje.