"Con esta violenta medida de fuerza, y extorsiva, perjudican al comercio en general", comenzó expresando Tortoriello. Dijo que Sitramuci representa a una pequeña parte de los trabajadores municipales y no son más que un grupo de 60 personas, que sólo busca extorsionar al Municipio, desechando el diálogo.

"Teníamos 400 trabajadores en negro cuando asumimos, y no quedó un sólo trabajador irregular. Esa situación no generaba paro todos los días. habían 435 trabajadores con contratos basura (Uocra), los eliminamos por completos y ofrecimos las categoría y los beneficios que les corresponden. Pagamos los sueldos el último día del mes, aguinaldos en tiempo y forma, y los aumentos salariales no fueron en cuotas sino de una sola vez", relató Tortoriello.

Indicó que no existen motivos para llevar a cabo "medidas violentas" más que intentar crecer como gremio y acaparar más afiliados.

"Los argentinos no queremos más mafia sindical"

El jefe comunal pidió disculpas a todos los cipoleños y comerciantes que deben padecer esto, pero señaló que dar el brazo a torcer destruye a la sociedad.

Reclamó que la Justicia tome las medidas correspondientes para que la calle esté desocupaba porque es una "intransigencia"." Están hechas todas las denuncias en la Justicia, y las infracciones por la violación a las normas. Están con tambores y gomas quemadas perturbando la vida de todos. La Justicia recibe las denuncias pero no hay soluciones", manifestó enojado.

El próximo martes habrá un encuentro de mediación entre las partes, y se conoció que por el municipio asistirán los encargados de Recursos Humanos.

"Nos sorprende la logística con la que cuentan, con una bruta camioneta 4x4 haciendo la provisión de leña, y sospechamos que detrás de esto hay otros intereses que no tienen nada que ver con el trabajador municipal", destacó Tortoriello al final de su conferencia.