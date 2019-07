Tortoriello bancó el recuento para tener transparencia

El jefe comunal tiene una mirada muy crítica en cuanto a lo que sucedió el día de la votación, al punto que manifestó que el proceso en esa etapa no sabe “si fue normal”.

Enfatizó que para él “no es normal el clientelismo, no es normal en una democracia” y fue categórico al asegurar: “Nosotros no compramos ningún voto de las más de 17.000 personas que nos votaron y creyeron en nosotros. Nosotros no acarreamos a nadie, nosotros no contratamos traffics para llevar votantes ni robamos ninguna boleta”. Así, por el comportamiento asumido por su partido y sus militantes, destacó: “Estoy feliz y agradecido”.

A su juicio, se tornó necesario un cuidado recuento de los votos porque “había casi un 50 por ciento de planillas con errores” y, en esas condiciones, “Cipolletti se merecía una total transparencia” en la definición. Además, “la mínima diferencia” en los números indicaba que existía “casi un empate, lo que ameritaba tener plena certeza”.

Consideró “una estupidez total” pretender que no se tomaran recaudos para asegurarse de que no había equivocaciones y recordó que se registraron “urnas con el sello roto” que su partido solicitó impugnar. Expresó que “en ocho urnas, como mínimo, pedimos la nulidad”, ya que había algunas con sus “fajas incompletas” y las urnas estaban “técnicamente abiertas”.

Sostuvo que ciertas urnas lucían un “fondo abierto” por el cual “se veían los votos” y dijo que, aunque la Junta Electoral “no hizo lugar a nuestros planteos, nosotros lo aceptamos” por cuanto lo que resuelve este organismo “es ley”.