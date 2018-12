Tortoriello abrió una grieta dentro de Cambiemos

El diputado nacional Sergio Wisky, precandidato a gobernador por Cambiemos, fue el primero en reaccionar a la renuncia de Tortoriello. Y aunque trató de evitar una polémica política, se distanció de su posición asegurando que Cambiemos “va a competir” por la gobernación, con chances de ganar.

En el mismo tono, el dirigente viedmense Gustavo Constanzo aseguró: “Nada asegura la supuesta polarización que preanuncia el intendente de Cipolletti. El escenario electoral aún no está configurado. Es posible un escenario de tercios, conformado por el partido gobernante, el FPV, con dificultades para contener a sus sectores internos y Cambiemos”.

En el PRO, dolidos

Sergio Capozzi, apoderado del PRO en Río Negro, fue el encargado de cuestionar con mayor dureza los dichos de Tortoriello. Aseguró en el sitio adnrionegro.com.ar, estar “dolido” no por la decisión, sino por las razones del jefe comunal cipoleño. “Mi dolor no es porque el PRO y por transición Cambiemos, haya perdido a un buen candidato, aún los tenemos y muy buenos, sino porque Aníbal perdió la peor de las batallas, que es aquella que no se da”, aseguró.

Para Capozzi, el primer error de cálculo de Tortoriello es que el gobernador Alberto Weretilneck vaya a ser el candidato del oficialismo, asegurando que está impedido por la Constitución. “El segundo error es subestimar a Cambiemos. Hace poco más de un año, antes de las PASO nacionales, Cambiemos tenía una intención de voto que rondaba el 4%, cinco meses más tarde Lorena Matzen era elegida Diputada Nacional con el 34% de los votos”.

--> Las principales opciones de la alianza

El candidato del PRO. Con la renuncia de Tortoriello a su postulación, el partido que encabeza Cambiemos tiene como máximo aspirante a la candidatura al diputado Sergio Wisky, el primer dirigente del espacio que manifestó su interés.

La UCR pide pista. La UCR rionegrina no quiere limitarse a acompañar al PRO y sumar despliegue territorial. La conducción partidaria reclama el liderazgo en la fórmula electoral y propuso como candidata a gobernadora a Lorena Matzen.