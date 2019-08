Tomaron terreno para levantar un merendero infantil

“En el barrio funcionaba un merendero en la casa de una vecina, pero tuvimos que devolver el espacio a pedido de la propietaria. Ahora no tenemos donde funcionar, y ocupamos este lugar para levantar un salón. Se trata de un predio abandonado hace más de 30 años”, contó Luzmila Cáceres, vecina del lugar.

Dijo que al merendero asistían más de 65 chicos todos los días, y que muchos de ellos era la única comida que recibían al día.

Toma del MTD en oro

“Hicimos los pedidos correspondientes a la municipalidad, pero no recibimos respuestas. Hoy de inmediato llegó toda la policía y no nos dejan entrar ni salir, ni transportar materiales. Nosotros ya les dijimos que no pensamos movernos de acá”, afirmó la mujer.

En el lugar trabajar efectivos de la Comisaría 26 de Fernández Oro y se espera la llegada del fiscal de turno para dialogar con los ocupantes. El operativo policial impide el ingreso de materiales al predio.