Todo lo que debés saber sobre el eclipse solar

Según los creyentes en el horóscopo, este eclipse solar afectará fundamentalmente a quienes hayan nacido el día 14 de diciembre o 14 de junio. Además, este evento celeste también influirá a los nacidos en días cercanos o tengan puntos sensibles en alguno de esas dos fechas del zodiaco.

¿Por qué ocurre un eclipse solar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. Un eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad.

Este eclipse total de sol ocurrirá en una estrecha faja de unos 100 km de ancho. Dicha zona se va desplazando por la superficie de la Tierra por el movimiento orbital de la Luna en torno a la Tierra y siempre de oeste a este, formando una banda de totalidad. De esta manera, quienes estén en la faja podrán apreciar el eclipse parcial. Los que estén más alejados, no lo percibirán, y solo visualizarán el sol brilloso como todos los días.

eclipse-horarios.jpg

¿Cómo verlo?

"El eclipse se va a ver en todos lados, pero el tema es cómo", explicó Ana Basset, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. "Cuando ocurra el eclipse se podrán ver las estrellas en pleno mediodía porque las estrellas siempre están, lo que ocurre es que no se las puede ver por la luminosidad del Sol", agregó.

Para no sufrir daños en los ojos, los especialistas recomienda: no mirar al sol de manera directa y no mirar al sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes oscuros, radiografías o filtros caseros.

Para observación directa y segura, se sugiere utilizar lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2, sin rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. Además, pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.

¿Qué generará el eclipse?

El fenómeno comenzará a las 13.05 y durará unos 20 minutos, hasta su finalización a las 13.26. A las 13.16 se dará el momento de mayor oscuridad donde la Luna tapará por completo el Sol. Durante estos minutos, se hará de noche en pleno día, se verán estrellas en el cielo, bajará la temperatura, las flores se cerrarán y las aves se irán a dormir.

¿Cuándo volverá a repetirse?

El próximo eclipse total de sol se dará recién en 2048, aunque en 2024 también habrá otro pero en la Antártida.

Podés disfrutar del eclipse en la transmisión exclusiva de LM Neuquén desde las 12, con enviados especiales en Las Grutas y Piedra del Águila.