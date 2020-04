Todo listo en el Súper TC 2000, solo falta arrancar

Santi estaba jugando en el Scuola Basket Arezzo (región de Toscana), allí se lesionó justo cuando Italia empezaba a entrar en pánico. "Ellos me dijeron que tenía una total destrucción del hueso isquion pero no podían operarme por el corona. Lo loco es que cuando llegué a Argentina, en el Hospital Italiano me dijeron que tenía una fractura en el acetábulo izquierdo y una minifractura en el isquion, que no era necesario operarme", contó.

"No me sentí desprotegido por lo que me pasó porque entendí la situación y vi que ellos tenían que darle prioridad a algo que estaba desbordando a todos", destacó.

El Súper TC 2000 tiene todo preparado para levantar la categoría, con nueve equipos y 24 pilotos, con la presencia de lujo del ex Fórmula 1 el brasileño Rubens Barrichello. El cipoleño José Manuel Urcera será el único piloto regional en la división más tecnológica del automovilismo nacional.

En cuanto termine la cuarentena impuesta por el Gobierno para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus, la categoría reprogramará el calendario. Ya debió postergar la fecha inicial en el autódromo Zonda de San Juan.

Barrichello integrará la estructura de Toyota Gazoo Racing Argentina junto a Matías Rossi, Julián Santero y Hernán Palazzo. En tanto, el Renault Sport Castrol Team tendrá a Leonel Pernía, Facundo Ardusso, Matías Milla y Tomás Gagliardi Genne.

En Chevrolet YPF correrán Agustín Canapino y Bernardo Llaver, con un auto Cruze. En tanto, el equipo Fiat Racing Team estará integrado por Matías Muñoz Marchesi, Bruno Armelli y Franco Girolami. Mientras que en Puma Energy Honda Racing competirán Juan Manuel Silva, Fabián Yannantuoni, Juan Ángel Rossi y Nicolás Moscardini.

El rionegrino Urcera integrará una de las estructuras particulares. Manu correrá con un auto Chevrolet Cruze, que preparará el nuevo equipo Monti Motorsport.

"Manu Urcera es uno de los mejores pilotos de la Argentina y tenemos todo para andar bien. Somos un equipo nuevo y seguramente nos lleve algo de tiempo estar peleando arriba", expresó Luciano Monti, quien dirige la escudería, que tendrá compitiendo al cipoleño, campeón del TN.

Además, en el equipo FDC (Citroën) estarán Joan José Garriz, Marcelo Ciarrochi y Juan Manuel Sapag; mientras que en el TS Racing (Chevrolet Cruze) correrá Nicolás Traut y en el Midas Racing Team (Toyota Corolla), Valentín Aguirre y Ricardo Risatti.

Hoy a las 20, Manu correrá el Súper TC 2000 eSport "Campeonato de las Estrellas" en el circuito de San Nicolás. Se transmite por Carburado.com.

La Unión de Rugby del Alto Valle de Río Negro y Neuquén (URAV) participó de la Asamblea Anual de la UAR que se realizó de forma virtual.

Estuvieron presentes en total 51 personas, todos los presidentes de las uniones del país y el Consejo Directivo de la UAR. Se aprobaron todos los puntos del orden del día.

"Fue un año que no arrancó bien para el rugby y se complementa con esta pandemia que nadie esperaba. Empezamos esta nueva gestión trabajando estos desafíos como equipo y estamos poniendo lo mejor de nosotros", expresó Jorge Tacco, presidente de la URAV.

Según la URAV, se trató le memoria, inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos y todos los documentos e informes del 2019. También se consideró la gestión de los miembros del Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas, el presupuesto, la designación de los seis vocales suplentes y de los tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Se determinaron las cuotas de ingreso y anual.

Además, la Unión lanzó la campaña "Quedate en casa haciendo rugby". Los jugadores deben tomarse fotos entrenando y participan de camisetas de Los Pumas y mochilas de la URAV.

