Tensión entre los consorcios de riego y el Gobierno

La situación económica de los consorcios de riego del Alto Valle es angustiante y, por ese motivo, tomaron la decisión de pegar el faltazo al acto de apertura de la temporada 2018-19, que tendrá lugar mañana cuando se abran las compuertas del dique Ballester.

La decisión se la transmitieron al titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti. Están enojados porque ya no pueden hacer frente a los costos y advirtieron que si no aparecen las soluciones, devolverán el manejo del sistema.

En ese sentido, aseguraron que “el sistema de riego y drenaje se ha tornado insostenible”. En el comunicado, que lleva la firma de los consorcios de Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Villa Regina, Cervantes y Huergo, denunciaron ser discriminados porque “en el Valle Inferior hay ayuda gubernamental”.

Esa acusación no pasó inadvertida para el gobierno provincial, que apuntó al presidente del Consorcio, Eduardo Artero. En un comunicado oficial, que no lleva la firma de ningún funcionario, el Gobierno aseguró que hubo “inversiones que superan los $70 millones en estos últimos años entre obras de infraestructura, trabajos y aportes de dinero. El Gobierno de Río Negro ha estado acompañando sistemáticamente a los consorcios de riego del Alto Valle”.

La crisis económica de los productores afecta especialmente a los consorcios, porque el servicio de riego deja de pagarse. Además, las chacras abandonadas complican el mantenimiento. Desde el Gobierno cruzaron a los chacareros y advirtieron que hasta “se presentó una alternativa viable para la cobranza de las deudas”.

El reclamo que generó malestar apuntó a la falta de diálogo entre el Ejecutivo y los consorcios. “El gobierno provincial no los atiende a pesar de muchos pedidos de reuniones solicitadas, no sólo a las autoridades del DPA, sino también al propio gobernador Alberto Wereltineck”, aseguró un chacarero que participó del encuentro en el que se resolvió no concurrir al acto de apertura de compuertas en el dique Ballester, una tradición en la fruticultura.

En el Gobierno lo desmintieron pero sin ánimo de recomponer la relación, asegurando: “Por desconocimiento o mala fe, el representante de la institución de productores, Artero, acusó falsamente una supuesta falta de compromiso del Estado con los consorcios. Los hechos demuestran totalmente lo contrario”.

En ese clima de tensión, el DPA pondrá en marcha mañana la temporada de riego y lentamente los canales se llenarán de agua.