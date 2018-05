Tasarán las tierras de las cinco tomas a expropiar

La ley expropiatoria incluye al Barrio Obrero A y N, Nueva Esperanza y 2 y 10 de Febrero, todas ocupaciones ubicadas al norte de Circunvalación Illia.

Ayer, Carlos Romero, cuya familia reclama las tierras del Obrero A, manifestó que está “a la espera” de una comunicación del Ejecutivo municipal y dijo que, eventualmente, en caso de no llegarse a un entendimiento, podría insistir con sus reclamos por vía judicial. De hecho, recordó que en el caso de las demandas que tienen fallos en firme para la devolución las propiedades usurpadas, como es su caso, esto tiene prioridad por sobre la expropiación.

En la comuna, el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, expresó que la administración local agilizará los trámites para contar con la tasación oficial de las tierras, mientras sigue avanzando en otros asuntos urgentes para la urbanización y la solución de las demandas de los habitantes de las tomas.

El funcionario enfatizó que el Municipio “trabajará rápido” para hacer efectivas las expropiaciones autorizadas por la Legislatura, con el propósito de “terminar con la informalidad” en que viven los pobladores y para que estos puedan asumir sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

“Nosotros vamos a regular la situación de las tomas. Para ello, sus habitantes tendrán que pagar lo que corresponda por las tierras, en las condiciones que se establezcan. Pero así tendrán la seguridad que surge de pagar para tener lo suyo”, expresó. Indicó que, en el interín, el Municipio ya efectúa tareas de amojonamiento en algunas de las tomas para garantizar el diseño más correcto posible de las manzanas, a la vez que se regulariza la provisión del servicio eléctrico.

Por su parte, el propietario Romero, en tono de reproche, recordó que el Ejecutivo local ha tenido contacto con él no más de dos veces en lo que va de la actual gestión. Ratificó los derechos que asisten a su familia y el respaldo de la Justicia en todas sus instancias y lamentó que durante los nueve años de existencia de la toma que lo afectó “jamás tuvimos una oferta ni del Municipio ni de los ocupas”. Ahora, indicó que aguardará que se comunique el Municipio y entonces evaluará si la propuesta es aceptable o no, y si no le conviene mejor insistir en la Justicia.

Más tierras para hacer viviendas

Concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal se pusieron de acuerdo ayer para que la reforma del Código de Planeamiento Urbano se apruebe en el menor plazo posible. Los urge la necesidad de contar con las disposiciones que permitirán la urbanización y la venta de lotes a menores precios en las 560 hectáreas de la zona norte hacia donde se expandirá la ciudad. Los apura cumplir con un paso histórico para la ciudad. Además, se determinará el uso de la tierra en la zona de servicios del camino que lleva al tercer puente.

66 hectáreas ocupan las cinco tomas de la expropiación

La tasación de las tierras arrancará en lo inmediato y permitirá zanjar las diferencias entre propietarios y ocupantes. Se buscará el consenso entre las partes para definir.

