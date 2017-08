Tarzán resistirá hoy cualquier intento de desalojo forzado

“Ni a los tiros ni a las patadas me van a echar de aquí”, advirtió el vecino, quien no tiene ingresos fijos ni jubilación y subsiste a duras penas. “No me van a sacar porque hay gente que me apoyará y porque no me voy a ir. Si me sacan, sólo me queda la calle”, enfatizó.

Manifestó que la comuna únicamente le da una bolsa con 16 productos alimenticios que le duran no más de 15 días. El resto del mes se las arregla como puede y hasta cuida unos 15 perros entre grandes y cachorros.

Según sus palabras, las autoridades municipales y las cooperativas que reclaman las tierras donde vive, no tienen ningún derecho a sacarle su parcela. Afirmó que ya se había acordado con los cooperativistas que un sector iba a quedar para él, por lo que se mostró sorprendido de la drástica determinación que se cumpliría hoy.

Precisó que los propietarios de las varias hectáreas donde se hará la expropiación le permiten quedarse y se preguntó por el real apuro de la comuna al recurrir a la Justicia, ya que toda la amplia zona alrededor de la vivienda en ruinas donde ahora reside “es un descampado”. Por eso, fue categórico en cuanto a que “de acá yo no me voy, no tengo dónde ir, no voy a dejar mi casa y mi árbol”.