Confirman un caso de Influenza Aviar en una ciudad rionegrina: la llamativa señal que activó las alarmas

El Senasa confirmó un caso de influenza aviar H5 en aves pertenecientes a un predio multiespecie. La alta mortandad y síntomas neurológicos como temblores y falta de coordinación fueron claves para la confirmación.

Las autoridades dispusieron la implementación de un área de prevención alrededor del foco detectado. Foto: Archivo.

Un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 fue confirmado en un establecimiento de aves de traspatio en la localidad de Valcheta , en la provincia de Río Negro . La detección fue informada oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), tras el análisis de muestras tomadas en gallinas, pavos y de traspatio pertenecientes a un predio multiespecie .

El organismo sanitario detalló que el caso se originó a partir de una notificación por parte de los responsables del establecimiento, quienes alertaron sobre la presencia de signos compatibles con la enfermedad y una tasa de mortandad elevada. Entre los síntomas observados se destacaron manifestaciones neurológicas y una elevada tasa de mortandad en las aves, lo que activó los protocolos de intervención inmediata.

El personal técnico de Senasa destacó que al tratarse de aves de traspatio, la detección no afecta la condición de país libre de IAAP que Argentina alcanzó recientemente y tampoco altera las operaciones comerciales.

Ante la confirmación del caso, las autoridades dispusieron la implementación de un área de prevención alrededor del foco detectado. En esta zona, se desarrollarán medidas estrictas de biocontención y de rastrillaje, con el objetivo de verificar la presencia en los predios comprendidos en el área y determinar eventuales nexos epidemiológicos.

gallinas-gripe-aviar-2.jpg El virus fue detectado en un establecimiento de aves multiespecies.

Recomendaciones y medidas de prevención

En este contexto, el organismo hizo un llamado a todos los productores avícolas, tanto comerciales como de traspatio, para que refuercen las medidas de manejo, higiene y bioseguridad. Entre las recomendaciones se incluyen restringir el acceso de personas ajenas a los predios, evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres, desinfectar adecuadamente instalaciones y equipos, y controlar el origen del alimento y el agua.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de notificar de inmediato cualquier signo sospechoso en las aves. Los síntomas a tener en cuenta incluyen mortandad repentina o elevada, trastornos neurológicos (como falta de coordinación o temblores), problemas respiratorios y alteraciones digestivas. La detección temprana es clave para contener posibles brotes y minimizar su impacto.

El ministerio de Salud de Río Negro, confirmó que han sido notificados oficialmente por el laboratorio ALNIS-Malbrán, 23 casos positivos de contagio de pacientes rionegrinos con el virus de Influenza A.

Cabe destacar que, si bien la influenza aviar es una enfermedad que afecta principalmente a las aves, su vigilancia es de interés global debido a su potencial impacto económico y sanitario. En Argentina, el SENASA mantiene activos protocolos de monitoreo y respuesta para este tipo de enfermedades, en línea con estándares internacionales.

Casos previos en otras ciudades rionegrinas

El caso registrado en Valcheta se suma a otros episodios detectados en la región en los últimos meses, como el identificado recientemente en Cinco Saltos, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante y una rápida articulación entre productores y autoridades sanitarias.

Influenza aviar El gobierno transferirá a las empresas privadas poco más de 7.000 millones de pesos en subsidios.

Por el momento, las autoridades continúan trabajando en el área afectada, aplicando las medidas necesarias para controlar el foco y evitar nuevas infecciones. Mientras tanto, se insiste en la responsabilidad compartida de todos los actores del sector para prevenir la propagación de esta enfermedad y resguardar la sanidad avícola del país.