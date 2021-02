Tanque Zárate: "La idea es hacer muchos goles"

“La idea es hacer muchos goles, Dios me permita lograrlo. Después además de eso, sacrificarme por el equipo, ser el primero en presionar, en correr, en aportar ese granito de arena”, expresó el atacante cordobés de 30 años que viene de jugar en Villa Mitre de Bahía Blanca, junto al volante Maximiliano López, quien también se sumó a los entrenamientos ayer,

Además de buscar el gol, el Tanque Zárate es un futbolista que buscar ser parte del circuito de juego. El delantero explicó algunas de sus características futbolísticas: “Me gusta estar en contacto con la pelota, salir a pivotear, tener movilidad, no soy un nueve de área, también me puedo acoplar al juego”.

Zárate regresó al club bahiense a principios del 2019. Su primer ciclo fue en el 2015, en el plantel que logró el ascenso al Federal A, luego jugó en el fútbol venezolano, en Monagas y Zamora FC, hasta su regreso al país y a vestir la casaca tricolor.

En el torneo reducido, Villa Mitre jugó en zona campeonato y peleó el ascenso hasta el final, pero no lo consiguió. Con la temporada termina, Zárate recibió el llamado del técnico de Cipo. “Me habló Gustavo, me dijo que su idea era armar un equipo competitivo. En alguna oportunidad había tenido la posibilidad de venir, no se concretó, pero ahora se pudo dar”, contó.

El plantel

Este viernes arribó a la ciudad, junto a López y ayer entrenaron por primera vez, un trabajo liviano, con trote y fortalecimiento. “Es positivo sumarse a un plantel en el que los chicos ya vienen entrenando con el mismo cuerpo técnico y ya tienen trabajada la idea. Es muy productivo, nosotros los nuevos tenemos que adaptarnos rápidamente, así nos acoplamos lo más rápido posible a lo que quiere Gustavo, para tratar de rendir al máximo en cada partido y en cada entrenamiento”, sostuvo el atacante, que conoce muy bien la zona sur de la categoría.

“La zona sur es muy dura, hay equipos buenos e importantes. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y pelear por el objetivo, que es estar entre los primeros puestos y cómo no animarse a buscar el ascenso”, subrayó.

Para Zárate es una lástima no poder jugar con público. Ya enfrentó a Cipo y jugó en La Visera de Cemento. “No es lo más lindo jugar sin público, sobre todo en un club como Cipolletti que tiene mucha gente, que hace sentir la localía. No es lo mismo, pero hay que adaptarse a esta modalidad y tratar de llevarlo de la mejor manera”, cerró