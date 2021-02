"Están dadas las condiciones para jugar con público"

“Hablamos del tema del público, pero quedó todo para seguir negociando, todavía no hay nada concreto. Después tocamos otros temas, para que él le lleve la información a la gobernadora, porque el 22 nos vamos a juntar con ella”, explicó Marcelo Amadini, presidente de la Confluencia.

El dirigente no quiso polemizar sobre la asistencia del público que ya fue autorizada en otros eventos sociales y culturales. “Nosotros estamos trabajando para que vuelva el público a la Confluencia, después si hay espectáculos con gente o sin gente, yo no me meto. En el caso nuestro, es tratar de llegar a un arreglo con provincia para que a las canchas puedan entrar una “x” cantidad de espectadores”, manifestó.

De cara al primer torneo del año, algunos clubes anunciaron que no podrán presentarse por problemas económicos. “Calculo que más clubes se sumarían a jugar si logramos que aprueben nuestro pedido. Muchos no se suman porque están con muchas deudas y arrancar el torneo y sin público sería terminar de fundirse”, dijo.

En la reunión que mantendrán con la gobernadora, intentarán gestionar una ayuda económica para los clubes. “Están en una situación muy difícil, pero el ‘no’ ya lo tenemos”, expresó.