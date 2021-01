Accidente fatal Su pareja murió y ahora reclama que le devuelvan al perro que criaron juntos

Al enterarse de la trágica noticia, Dalila comenzó a averiguar de manera desesperada el paradero de Akiles. Realizó múltiples publicaciones de Facebook hasta que, finalmente, algunos vecinos le dijeron que el animal se encontraba en la casa de la familia de Esteban, en Barda del Medio, mientras que otros le comentaron que se encontraría sedado continuamente para calmarlo, ya que desde el momento del accidente había entrado en una crisis nerviosa y no había forma de contenerlo.

"El día que fui a buscar a Akiles lo tenía la cuñada y uno de los hermanos de Esteban. Ellos me dijeron que no lo iban a entregar y hasta me increparon. De ahí me fui a la Comisaría para realizar la denuncia, pero sólo me permitieron hacer una exposición. Y el viernes pasé por la Municipalidad de Contralmirante Cordero, donde tuvieron la predisposición de ayudarme, pero me dijeron que no podían hacer nada y debía intervenir un fiscal", detalló la cipoleña.

Dalila creó una página de Facebook llamada "Akiles Akiles" para que su historia se haga pública y poder recuperarlo.

El viaje continuó hasta Cinco Saltos, donde intentó entablar diálogo con la fiscalía descentralizada, pero sin éxito debido a la feria judicial. Una vez de vuelta en Cipolletti, se dirigió a la Comisaría 24°, donde volvió a hacer una exposición policial para dejar asentado lo que estaba ocurriendo. "Nadie me quiere tomar la denuncia porque es sólo un perro, pero para mi es mi familia, lo que siento por él no lo comprende nadie", sentenció.

Dalila también se acerco al Juzgado de Paz, donde le informaron que este lunes comenzarían una mediación con la familia de Esteban para restituir al animal. Por esta situación, la joven aún no pudo llorar la muerte de su compañero de vida y la invade un sentimiento de angustia e incertidumbre por no poder estar con el perro que vieron crecer entre los dos, como si fuera un hijo.

La historia de Akiles, Dalila y Esteban

En cuanto a la historia que los une como familia, Dalila contó que estaba en pareja con Esteban desde hace 13 años y que un día decidieron a adoptar a Akiles, cuando tenía tan solo 45 días. Desde entonces, el perro se convirtió en una parte fundamental de sus vidas y hoy -con seis años casi llegando a siete- está lejos de quienes lo vieron crecer.

"Antes de que pasara todo esto habíamos tenido una pelea de pareja, como muchas otras en todos estos años, y por eso la familia de él dice que como ya no estábamos juntos, el perro se iba a quedar ahí. La verdad es que no importa si estábamos o no juntos, lo que importa es que era nuestro y quiero que lo devuelvan. Tengo pruebas, fotos y testigos", expresó, afligida.

Denuncia por maltrato animal

Por otra parte, Dalila comentó que lo que más le preocupa en este momento es la salud de Akiles, ya que los vecinos de Barda del Medio le escriben a diario para comentarle que sólo lo han visto atado abajo una parra, sin moverse y -aparentemente- sedado.

"Cuando había empezado a buscarlo por Facebook una chica me dijo que la madre de Esteban había ido a comprar a su local un sedante porque no lo podían calmar. Desde el accidente se había tornado agresivo. Ahora si no lo ven sedado, está ladrando todo el tiempo y lo escuchan todos", aseguró.

Ahora a Dalila sólo le queda esperar que el Juzgado de Paz accione a través de una mediación y, en el caso de no encontrar una solución, insistir en la intervención del Ministerio Público Fiscal.