"Soy diferente a Vergara y no me pesa reemplazarlo"

“Obvio que me gustaría debutar con el gol del triunfo, pero lo importante es que le vaya bien al equipo y lo haga cualquiera. Estoy contento porque llegué con la expectativa de jugar”, señala el volante ofensivo de 25 años.

“Pablo hace la banda y yo soy más bien enganche, juego detrás del 9 o como mediapunta, no estoy tan acostumbrado a hacer el carril. Pero es positivo también ubicarme de extremo y aprovechar el 1 contra 1. Es bueno en el fútbol actual ser polifuncional, no me incomoda”, reflexiona el nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires.

Al puesto deberá adaptarse sobre la marcha. A la ciudad ya lo está. “Cipolletti es parecido a Lincoln, donde viví mucho tiempo, aunque un poco más grande. Pero me gusta la región”, indica.

Visser tiene un antecedente alentador ante el verde pampeano. “Les metí un gol en un 4 a 0 del 2017, jugando para Rivadavia de Lincoln en nuestra cancha. Ojalá que se pueda repetir”, asegura.

El mediapunta viene de lograr el ascenso con el elenco marplatense e intentará también en ese aspecto meter doblete.

Brian volverá a coincidir en una cancha con el delantero Nicolás Trecco, con quien jugó en el popular elenco de La Feliz. “Es un jugador importante, tiene mucha jerarquía. Del mismo modo que también lo son Vergara, Hernán (por Altolaguirre), Manolo (por Berra), también el Monito Opazo, que puede ser importante el tiempo que esté antes de irse (en diciembre vence el contrato y su pase pertenece a Newell’s). Hay un plantel más que interesante”, cerró entusiasmado, como todos los hinchas del Capataz en el inicio de la temporada.

Visser y compañía quieren hacer soñar a La Visera y el debut será fundamental.

14:30 La hora del partido de Cipolletti ante Ferro de Pico, mañana en La Pampa. Dirige Sergio Testa.

“Soy de River, para mí ganamos 2 a 0”

La principal razón por la que el partido comenzará temprano mañana en La Pampa, a las 14:30, es para no superponerse con el superclásico.

Consultado al respecto, Visser reconoció ser “simpatizante de River”, y vaticinó una victoria 2 a 0.

El plantel seguramente estará en pleno viaje de regreso cuando los dos colosos del fútbol argentino se enfrenten. Visser seguirá atento lo que pase con su Millo.

Sufre el frío y entrena abrigado

En otra de sus confesiones, Visser admitió que desde que llegó a la región padeció las bajas temperaturas. Tanto que es común verlo entrenar abrigado, con la campera del club y hasta guantes. “Es bravo el frío acá, en Mar del Plata también pero esto es más seco, se siente y se sufre mucho (risas)”, aceptó. Ojalá que mañana salga el Sol y el gol para él y Cipo.

Lorenzo Frutos anotó uno de los goles del triunfo en Mendoza.

¿Quién dijo que 21 años no es nada?

Se jugó un jueves 20 de agosto de 1998. Cipolletti se impuso en Mendoza ante San Martín por 2 a 1 en su debut en el viejo Nacional B. ¿Los goles? El genial e inolvidable Lorenzo Frutos y Gabriel del Valle Medina (Alberto Arzubialde consiguió el tanto local).

Pocos hubieran imaginado que sería la última victoria del Capataz en el estreno en un campeonato nacional. Pero sí, según las siempre valiosas estadísticas de la cuenta de Twitter Albinegro Datos, ya no hubo grandes festejos en los arranques fuera de La Visera, más allá de valorar ocasionales empates para comenzar sumando.

El detalle es el siguiente:

-Nacional B 1999-2000: Gimnasia (CDU) 3-Cipolletti 1.

-Argentino A 2001-2002: Aldosivi 1-Cipolletti 0.

-Argentino A 2002-2003: Villa Mitre 2-Cipolletti 2.

-Argentino A 2003-2004: Juventud Unida (SL) 0-Cipolletti 0.

-Argentino A 2004-2005: Desamparados (SJ) 3-Cipolletti 0.

-Argentino A 2007-2008: Santamarina (Tandil) 0-Cipolletti 0.

-Argentino A 2011-2012: Racing de Olavarría 2-Cipolletti 1.

-Argentino A 2013-2014: Comisión de Actividades Infantiles (CAI) 2-Cipolletti 0.

-Federal 2015: Deportivo Roca 1-Cipolletti 0.

-Federal A 2016: Madryn 2-Cipolletti 1.

Es decir, un saldo negativo de siete derrotas y tres empates sobre un total de 10 encuentros. ¿Se cortará mañana la eterna racha negativa de Cipo?

1998 el último triunfo de Cipo debutando afuera

En un torneo nacional. La última victoria fue por el Nacional B, justamente, 1998-1999, en el 2 a 1 ante San Martín de Mendoza. ¡Que se corte de una vez!