"Somos un partido solidario. Gracias a todos por haber entendido lo importante. Nuestro principal objetivo es el bienestar del pueblo, y Río Negro eligió el bienestar del pueblo", expresó Soria.

Agradeció al presidente del partido Justicialista, a su hermano Martín Soria, y aseguró que va a ser el próximo gobernador de Río Negro.

"Ganamos en todas las ciudades y crecimos 13 puntos. Por poco no nos quedamos con la segunda banca. No queremos más Weretilneck y no quiero más Macri", criticó la diputada.

"Somos la generación que transformó el país, somos la memoria de los 30 mil, la juventud y la rebeldía. La fuerza de los trabajadores", expresó la diputada que renovó su banca.