Soria amenazó a un grupo de periodistas

El acto central del PJ rionegrino por el Día de la Lealtad fue en Allen y una vez concluido varios periodistas, especialmente de radios de la ciudad, se acercaron a Soria para intentar entrevistarlo. No sólo obtuvieron una negativa como respuesta, sino que también debieron soportar el maltrato y las amenazas de quien tiene intenciones de ser gobernador de Río Negro. “Hay varios delincuentes entre ustedes (los periodistas) que en Allen, el año que viene, van a tener que buscar laburo”, le dijo a uno de los cronistas, quien negó la acusación y le respondió que sólo estaba trabajando. “Sabés a quienes me refiero. A los periodistas radicales. Yo hablo de esa mierda, no de vos”, fue la respuesta del intendente roquense, buscando quizás la complicidad de algunos de los periodistas presentes.

El hijo del ex gobernador Soria ya tiene antecedentes por frases polémicas muy similares, aunque desde que se convirtió en el líder del PJ y, por ende, en el candidato a gobernador por el espacio, había acotado su verborragia a duras críticas hacia el gobierno provincial. Sin embargo, en Allen no pudo contenerse, descalificó a un grupo de trabajadores de prensa y el audio rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El antecedente del Gringo

La amenaza de Martín Soria a un grupo de periodistas tiene un antecedente directo en su padre, Carlos. “Ustedes vayan buscando trabajo”, les dijo a periodistas de Canal 10 luego de una entrevista durante la campaña electoral de 2011. Varios de esos trabajadores de prensa fueron despedidos en cuanto asumió el cargo. Luego, algunos se reincorporaron.