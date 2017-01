Sólo el 20% de las llamadas al 109 son por urgencias

Guadalupe Maqueda

La Central de Emergencias 109 del Municipio no está para las bromas de mal gusto y falsas alarmas. Tampoco para informar si los puentes carreteros están cortados, ni cuándo vuelve la luz, ni si anda el tren o qué farmacia está de turno. Mucho menos para escuchar insultos, obscenidades y las quejas de algún vecino peleado con el mundo que llama 15 veces por día. Ni para movilizar recursos para sacar un auto estacionado en doble fila o corregir pozos mal señalizados. Sin embargo, el 80% de las comunicaciones son por ese tipo de situaciones en lugar de las que requieren de urgencia.

Los 15 agentes que pacientemente atienden el teléfono cada vez que alguien llama están para responder a situaciones de urgencia o emergencia, en las que la vida de una persona puede estar en peligro. Aunque deben filtrar las comunicaciones porque, de la enorme cantidad de llamadas que se registran en la central, sólo el 20 por ciento configura un despacho efectivo por tratarse de una urgencia; lo que representa unos mil llamados mensuales en promedio.

El resto son situaciones que no se corresponden a una línea de emergencia, algunas de las más insólitas y banales. Y es lamentable, porque los recursos que se movilizaban -de la Policía, el hospital, Tránsito, Bomberos Voluntarios y otros organismos- son escasos y mientras se invierte tiempo y esfuerzo en eso, otro vecino puede estar viviendo una pesadilla.

En diálogo con LM Cipolletti, el titular de Protección Civil, Felipe Vallejos, reconoció que la gente no sabe realmente para qué está la línea, al punto tal que a veces sobredimensiona lo que le está pasando o miente para que la ambulancia llegue hasta su casa. Gente que por ahí llama porque un familiar no respira y cuando el médico concurre, constata que se trataba de un fuerte dolor de muela o necesitaba colocarse un inyectable. “La ambulancia no es un taxi. Hay una sola en la ciudad y tenemos entre cuatro y seis accidentes por día”, advirtió el funcionario municipal.

Por eso, desde el área lanzarán una campaña para educar a la población, de manera que ya no queden dudas de cómo funciona la línea y para qué está, algo que aún es necesario a pesar de que la Central de Emergencias cipoleña lleva 11 años de funcionamiento sin interrupciones.

“Nosotros estamos para urgencias y emergencias”, reiteró Vallejos, junto al bombero voluntario y capacitador Fabián Baldovino. “Damos aviso a otros organismos, no tenemos acá la patrulla, la ambulancia, la autobomba. Nosotros despachamos”, añadieron.

Desde Protección Civil, advirtieron que muchas veces terminan siendo la aspirina cada vez que no puede ir la ambulancia, se corta un cable y otras situaciones. Vallejos destacó el trabajo sumamente estresante y comprometido que realizan los 15 despachadores de la central, quienes con mucha paciencia y en el completo anonimato le ponen la oreja incluso al vecino que sólo llama para insultarlos.

1000 urgencias reales se atienden todos los meses. La mayoría, casos policiales.

Las urgencias reales

En cuanto a los llamados mensuales que son efectivos y requieren de la salida urgente, Vallejos contó que el 70 por ciento son casos policiales: gente que pide presencia de la Policía por un robo, principalmente, o disturbios en la calle y situaciones de violencia familiar, en ese orden. El porcentaje restante viene dado por llamadas donde se solicita que acuda personal del hospital, Protección Civil o Bomberos Voluntarios.

Notó, además, que los vecinos llaman cada vez más para denunciar violaciones a las restricciones de acercamiento que impone la Justicia ante casos de violencia de género o familiar en los que las víctimas son acosadas o están en riesgo permanente. Desde el 109 se coordina la llegada de un patrullero hasta el lugar.

El caso más insólito de todos

De las situaciones insólitas hay una que no tiene desperdicio. Personal de Protección Civil alguna vez tuvo que acudir a la casa de un hombre que se peleó con su mujer y en una calentura arrojó al inodoro la alianza de casados. Luego se arrepintió y quiso recuperarla, con tanta mala suerte que le quedó atascado un brazo. Con la otra mano que le quedó libre llamó al 109 y los agentes no sabían qué pensar, si les estaba tomando el pelo o era real, hasta que llegaron a su domicilio. Luego de tumbar la puerta, porque nadie les abría, lo vieron en la situación que describió por el teléfono.

15 operadores tiene la central de emergencias.

Están capacitados para guiar a las personas que llamen según la urgencia que denuncien; a través de un protocolo de preguntas obtienen información clave, sobre todo ante emergencias médicas.

Río Negro “copió” el trabajo cipoleño

Cipolletti es una de las pocas ciudades del país que tienen una línea de atención de emergencias municipal. Sin embargo, su existencia como única referencia para los vecinos tiene corta vida, ya que la Provincia avanza con la creación de un centro de monitoreo de cámaras y respuesta a pedidos de auxilio. Así, la ciudad se integrará al 911 implementado en distintos puntos de Río Negro que no tenían el servicio.

Río Negro Emergencias es un sistema integral de alertas que vinculará a los ciudadanos con centros de monitoreo de alta tecnología encargados de perfeccionar la coordinación entre distintas fuerzas cívicas (Policía, Bomberos, Defensa Civil y Salud Pública) optimizando los recursos para una respuesta inmediata. Cada centro de monitoreo se encarga de concentrar la información, analizarla y volcarla a los centros de despacho para articularla con la correspondiente fuerza de atención ciudadana.

La coordinación de fuerzas para emergencias locales o provinciales contará, además de sistemas de radio digital, con video y dispositivos de georreferenciación sobre la cartografía de las distintas localidades de la provincia. Se trata de un sistema complejo, que en Río Negro se facilita porque la empresa estatal Altec tiene expertos para desarrollar la tecnología de comunicación y llevar a cabo la instalación y el mantenimiento.

Actualmente, a través del programa, se colocan nuevas cámaras de seguridad para el centro de monitoreo, que funcionará como complemento de las líneas telefónicas de emergencias que utilizan los vecinos.