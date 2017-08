Sitramuci no se irá de la vereda si no hay diálogo

Meza recordó que piden por la devolución de los días y la reincorporación de los trabajadores: “Hoy los reclamos son estos, y que terminen de entregar las ropa de trabajo que está faltando porque supuestamente los jefes de área no hicieron el pedido a tiempo”.

“No nos vamos a ir de acá, seguiremos de acampe el tiempo que haga falta porque esa fue la decisión de la asamblea”, agregó el dirigente gremial.

El ruido de los bombos y redoblantes y el fuego encendido en forma permanente no dejaron de molestar al dueño del hotel Patagonia, Juan Carmelo D´Amato, quien volvió a denunciar públicamente el “tremendo” vacío legal que existe y la desprotección que está padeciendo. Otros comerciantes replican sus quejas, pero sin denuncias.

“Ayer (por el jueves) hice la denuncia de vuelta y me sorprendí por lo lejos que está el Estado de todas estas cosas. Dicen que no se puede hacer nada, que el juez no puede intervenir porque no hay delito, que los sindicatos tienen derecho a reclamar, y mientras tanto yo banco esta situación hace siete días: tengo cerrado el restaurante, la clientela se me va y cayeron las ventas”, expresó indignado.

Dijo que no puede ser que nadie se ocupe del tema y lo resuelva y consideró: “Acá, estás más solo que un perro”. Confió que no puede entender que ningún juez tome la posta ni se “mosquee” un comisario.

Advirtió, además, que “todos saben que esto es político y acaba el jueves que viene. Mientras tanto, hay que fumárselo y nadie quiere actuar. Esto es lamentablemente y no puede pasar”.

El Municipio, en tanto, mantiene su postura y no abrió el diálogo con Sitramuci, ya que desconoce la representación de Meza.

30 días de conflicto entre Sitramuci y la Muni

La huelga arrancó en mayo por una demora en la entrega de ropa, que el Ejecutivo negó. El primer paro duró tres semanas, hasta la tregua, pero pronto se inició una nueva huelga.

La desvinculación de una eventual, otro foco de conflicto

La batería de reclamos que sostiene Sitramuci añadió algo más: la desvinculación laboral de una trabajadora del área de Cultura que cumplía tareas como eventual y luego de ser mamá quedó sin trabajo en estos días.

Antes de eso, el gremio había presentado un recurso de amparo en la Cámara Laboral de Cipolletti, que no hizo lugar, justamente porque su condición de eventual no genera obligaciones para el Municipio más allá del plazo estipulado. En el recurso, Sitramuci reclamaba por ella una licencia por maternidad de 180 días, porque según lo denunciado, el Municipio sólo le reconocía 90.

El dirigente Omar Meza dijo que apelaron el fallo ante el STJ. “Con los eventuales hacen y deshacen, no tienen protección legal”, cuestionó el dirigente de Sitramuci.