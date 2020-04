Sin expectativas de venta de pescado para la Pascua

Adelina, su dueña, dijo a LMCipolletti que en situación de aislamiento social y obligatorio, la venta de pescado viene muy mal. "Es como si tuviésemos una chacra, viniese el granizo y no nos dejara nada. Ojalá no se prolongue mucho más tiempo", ilustró la comerciante.

Ambas pescaderías mantienen los precios porque de lo contrario, si tuviesen que trasladar los aumentos que llegaron con el último cargamento de mercadería que ingresó en la semana, directamente no tendrían venta.

En la Pescadería de Cipolletti se consigue a 370 pesos el kilo de merluza; en El Pulpito, a 360 pesos; pero en otros comercio y supermercados puede alcanzar los 400 pesos y superarlos también. Rosaura recibió esta semana algo de mercadería, pero muy poco: "Solo pescado congelado, te imaginarás cómo está la situación".

Poca venta, poca mercadería

En el comercio de calle Belgrano también ofrecen otras variantes más caras, como lomito de atún, a 450 pesos el kilo; y salmón rosado, a 1580 pesos. Después, no hay mucho más que sacar a la venta. Se nota que hay desabastecimiento, porque hay inconvenientes severos en la distribución.

"Solo tenemos para vender merluza y es poco lo que nos está quedando. El último camión trajo una miseria, ya que ha tenido inconvenientes para salir de la fábrica", contó Adelina. Tanto es así que no sabe si podrá mantener abierto el local, en las próximas horas. "Si nos queda mercadería, trabajeremos. Sino, nos iremos a la casa y que sea lo que Dios quiera", acotó.

Dijo que mantienen los mismos precios porque quieren que la poca gente que sale a la calle, compre pescado. La venta cayó muchísimo y las pescaderías de esta ciudad, no son la excepción a la regla. Según estimó Adelina, "vendemos un 20 por ciento la mercadería".

La gente se queda en casa y gasta menos

Rosaura advirtió que en esta situación la gente por ahí prefiere cocinar en su casa y no salir, o comer otra cosa. La gente opta por cocinar en su casa, o no necesariamente come pescado. Por esa misma razón, contó que decidieron mantener los precios. "Otros años, los clientes comenzaban a pedir pescado desde el lunes previo a la Pascua. Ahora no, el movimiento es mínimo. Vamos a ver qué pasa mañana (por hoy). Pero igual agradecemos que podemos mantener abierto el local, para la venta de pescado al público (otros comercios ni siquiera están abiertos)", evaluó.

Las Pescadería de Cipolletti está preparando algunos pedidos, pero El Pulpito no es partidario de la modalidad delivery. Para sus dueños, cuesta mucho conseguir gente que haga el reparto a domicilio y además consideran que es un riesgo. "Nosotros no lo vemos bien. La comida elaborada sale de acá y no sabemos qué ocurre hasta que llega a destino", concluyó Adelina.

LEÉ MÁS

Se sumaron cinco nuevos casos positivos de coronavirus y ya son 35 en la provincia

Un show virtual para ayudar al hospital cipoleño