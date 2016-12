Siamo Fuori: suspendieron la mayor fiesta al aire libre

Faltando poco para la fiesta Siamo Fuori, sus organizadores decidieron suspenderla. Aunque ya tenían fecha y se lo habían anticipado a sus seguidores, ayer comunicaron su sorpresiva decisión y la noticia llegó rápidamente a las redes sociales, donde decenas de personas la compartieron y dejaron un mensaje condescendiente con la mística de la “cultura siamo”.

El Municipio dispuso el veto a las fiestas masivas a cielo abierto en la ciudad porque no hay un marco legal ni se pueden controlar con los recursos que tiene a disposición en Comercio y los organizadores no pudieron implementar un plan B porque no presentaron los papeles necesarios para asegurar el permiso.

Siamo Fuori tenía la chance de hacerlo en otro lado, y hasta hace unos 20 días atrás sus organizadores se tiraron el lance en Fernández Oro. El intendente Mariano Lavín dijo a LM Cipolletti que Octavio Simonella le hizo el planteo en persona y él le respondió que no iba a haber problemas si cumplía con todos los requisitos. “Sea quien sea, este evento y otro, la ley es igual para todos”, añadió.

“Si el Estado no puede dar garantías, no podemos hacerla. Yo no asumiré los costos de cualquier problema que se pueda suceder”. Octavio Simonella Organizador de la fiesta Siamo Fuori

Pero de aquella reunión a la fecha no hubo otro contacto y desde el área municipal de Comercio de esa localidad se informó que tampoco se acercaron para presentar la documentación solicitada, de modo que la posibilidad de hacerlo en Fernández Oro -por alguna razón que se desconoce- tampoco prosperó. Los organizadores dicen que fueron variados los motivos que desalentaron la realización de la fiesta. Pero Simonella ponderó la falta de garantías para que los jóvenes que asistan vuelvan a sus casas “sanos y salvos”.

“Si en 11 años no hemos tenido incidentes, no será este el año que lo provoquemos. Si el Estado no puede dar garantías, no podemos hacerla. Yo no asumiré los costos de cualquier problema que se pueda suceder”, sostuvo el empresario a LM Cipolletti. A pesar de que nunca hubo incidentes graves, en el Municipio recuerdan uno con amenaza de bomba y la negativa a cortar la música para una búsqueda preventiva.

“Al ser tan masivas, las fiestas al aire libre no se pueden controlar. Es una decisión política tomada por el Ejecutivo que no se va a cambiar”. Juan Carlos Colombo Director de Comercio del Municipio de Cipolletti

Simonella precisó que este año afrontan el inconveniente de una Ruta 22 que no está en condiciones de ser transitada en horas de la madrugada, en el tramo comprendido entre Fernández Oro y Roca, donde los trabajos han sido abandonados.

“No vivimos de esto, lo hacemos para que la gente la pase bien, y si no están dadas las garantías para resguardar a los jóvenes, no la podemos hacer. Son muchos los riesgos que se corren”, manifestó.

Con la suspensión del festejo, 300 personas no tendrán trabajo y 33 proveedores perderán una venta, se quejaron los organizadores.

Permisos

La Cámara quiere cambiar el código

“Hay muchas cosas que cambiar del Código de Comercio”, sostuvo el titular de la CIC, José Luis Bunter. En diálogo con LM Cipolletti, el comerciante comentó que algunos equipos técnicos de la cámara trabajan sobre un proyecto que se consensuará con Comercio y Bromatología y luego se presentará en el Concejo Deliberante. “Necesitamos un código que se adapte a la realidad de Cipolletti y no que copie lo que pasa en otras ciudades”, manifestó Bunter.