En este sentido, Zgaib indicó que están realizando "un control y seguimiento permanente en cada una de las ciudades y solicitó respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por Nación. “Se trata de una enfermedad nueva que se propaga rápidamente y si no nos cuidamos y no respetamos las medidas, no vamos a poder frenarla”, sentenció.

Por su parte, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, envió un mensaje a la sociedad y solicitó colaboración de la sociedad para prevenir la propagación del virus.

“Si como ciudadanos no entendemos que no se puede hacer ciertas cosas, las curvas van a seguir subiendo, no va a haber mecanismo ni del Estado, ni del Municipio para que se aplanen”, indicó. Y agregó que “la mayoría de los casos confirmados en los últimos dos días tienen mucha relación entre sí con visitas, encuentros a comer y tomar mates”.

“Una de las pacientes internadas, a lo largo de estos días había sido visitada por 15 personas”, aseguró Iberó y remarcó que “eso no está bien y es grave”.

La secretaria de Políticas Públicas pidió “por favor” que en esas ciudades, principalmente, los vecinos respeten el aislamiento social y “no salgan, no se reúnan y hagan caso a todas las medidas de prevención”.

Finalmente, solicitó a los vecinos “aguantar un poco más” y explicó que “en estas ciudades necesitamos mucho de la conciencia de cada uno y que no pase porque nos obligan, sino que entre todos tratemos de frenar. Es necesario que no sigan creciendo los casos”.

Al día de hoy (30/04) en Valle Medio, hay 59 casos confirmados: 26 en Choele Choel, 18 en Lamarque, 8 en Luis Beltrán, 6 en Chimpay y 1 en Coronel Belisle.

LEÉ MÁS

Murió un joven de Allen por Covid-19 y se suman 8 casos

Descartaron coronavirus en la paciente de Las Grutas