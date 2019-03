“En es momento, pese a estar a plena luz del día, no había gente. Los negocios estaban cerrados, y no pasaba nadie caminando. Mi hija caminaba por Urquiza casi llegando a Sáenz Peña cuando frena una camioneta Renault Kangoo roja con tres hombres en su interior. Pararon en doble fila. Uno de ellos abrió la puerta del costado y otro se bajó hasta la vereda cortándole el paso. Apenas intentaron agarrarla, ella salió corriendo para el lado de la Esmeralda, y corrió sin parar hasta el colegio”, relató la madre.

Una vez en la escuela, el CEM 5, la joven cuenta lo que había pasado y los directivos se comunicaron con su madre.

“fuimos a la Comisaría Cuarta para hacer la denuncia y me dijeron que por la jurisdicción del hecho e correspondía la Comisaría 24, del barrio Don Bosco. Fuimos hasta allí y como no teníamos la patente del auto ni la identidad de las personas, nos dijeron que no nos podían tomar la denuncia”, comentó la mujer.

intento de secuestro

Una familia amiga le recomendó que se acerquen a las oficinas de la fiscalía, y allí pudieron relatar lo que había ocurrido a una funcionaria judicial.

“Si mi hija no corría, hoy tendría que estar buscándola. Estamos con miedo y muy preocupadas. Lo único que se me ocurrió fue publicarlo en las redes y advertir por mensajes a las otras mamás”, explicó Viviana. Agregó que tras las publicaciones recibieron mensajes de otras adolescentes que dicen haber visto la camioneta con tres hombres merodeando el colegio, e incluso persiguiendo a otras chicas.